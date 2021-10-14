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Польський парламент підтримав будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Польський парламент підтримав будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Нижня палата польського парламенту проголосувала в четвер за план уряду витратити понад 1,6 мільярда злотих (400 мільйонів доларів) на будівництво стіни на кордоні Польщі з Білоруссю, щоб зупинити потік мігрантів, що намагаються перетнути кордон. Про це пише УНН з посиланням на сайт польського Сейму.

Деталі

Законодавці в сеймі, де правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) має незначну більшість, проголосували за прийняття законопроекту, який тепер надійде в Сенат, де домінує опозиція.

Очікується, що стіна, в якій будуть встановлені датчики руху і камери, ще більше зміцнить безпеку кордону.

Законопроект підтримали 274 депутата, 174 були проти.

Доповнення

У серпні Польща почала будівництво паркану з колючого дроту вздовж кордону з Білоруссю, щоб обмежити незаконний перетин кордону, незважаючи на критику щодо "нелюдського поводження" з деякими мігрантами.

Польща та інші країни ЄС Литва і Латвія повідомили про різке збільшення числа мігрантів з таких країн, як Афганістан і Ірак, які перетинають їх межі з Білорусі, що, на думку Варшави і Брюсселя, є формою "гібридної війни", спрямованої на ЄС у зв'язку з санкціями проти Мінська.

З початку вересня в комунах Підляського і Люблінського воєводств діє надзвичайний стан. Йдеться про 3-кілометрову прикордонну зону в 115 містах Підляшшя і 68 містах Люблінського воєводства.

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