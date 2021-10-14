Польский парламент поддержал строительство стены на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Нижняя палата польского парламента проголосовала в четверг за план правительства потратить более 1,6 миллиарда злотых (400 млн долларов) на строительство стены на границе Польши с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов, пытающихся пересечь границу. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт польского Сейма.
Детали
Законодатели в сейме, где правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) имеет незначительное большинство, проголосовали за принятие законопроекта, который теперь поступит в Сенат, где доминирует оппозиция.
Ожидается, что стена, в которой будут установлены датчики движения и камеры, еще больше укрепит безопасность границы.
Законопроект поддержали 274 депутата, 174 были против.
Дополнение
В августе Польша начала строительство забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью, чтобы ограничить незаконное пересечение границы, несмотря на критику по "бесчеловечному обращению" с некоторыми мигрантами.
Польша и другие страны ЕС Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из таких стран, как Афганистан и Ирак, пересекающих их границы из Беларуси, что, по мнению Варшавы и Брюсселя, является формой "гибридной войны", направленной на ЕС в связи с санкциями против Минска.
С начала сентября в коммунах Подляшского и Люблинского воеводств действует чрезвычайное положение. Речь идет о 3-километровой приграничной зоне в 115 городах Подляшья и 68 городах Люблинского воеводства.