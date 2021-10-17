Германия - лидер ЕС по количеству просьб о предоставлении убежища
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Германия удерживает лидерство среди государств Евросоюза по количеству поданных заявок на предоставление убежища. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на отчет Европейского управления по поддержке предоставления убежища, передает УНН.
Детали
Согласно документу, с января по сентябрь в Федеральное управление миграции Германии было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища, что на 35,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре было зарегистрировано 13 849 заявок. Большинство просьб поступает от выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака.
Второе место по количеству запросов за первые девять месяцев текущего года занимает Франция - 54 105, далее Испания - 41 799, Италия - 37 492 и Австрия - 22 928.
Дополнение
Федеральная полиция Германии сообщила, что в этом году границу с Польшей незаконно пересекли более 4 300 человек, при этом большинство мигрантов прибыли из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.
Федеральная полиция Германии сообщила, что с января по июль этого года 26 человек, следовавших "белорусским маршрутом", прибыли в Германию без разрешения. По данным федеральной полиции, их число выросло до 474 в августе, 1 914 в сентябре и 1 934 в течение первых 11 дней октября.
Тысячи мигрантов прибывают в Беларусь по туристическим визам и поощряются к пересечению границы Польши, Литвы и, в меньшей степени Латвии - все эти три страны ЕС, граничащие с Беларусью.
Польша во вторник одобрила законопроект, который будет регулировать строительство высокого барьера с датчиками движения на границе с Беларусью, чтобы удерживать людей от пересечения границы. Ориентировочная стоимость составляет 1,65 миллиарда злотых (407 млн долларов).
Пограничное агентство Польши сообщило в среду, что было зарегистрировано 470 попыток незаконного пересечения границы.