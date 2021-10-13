У Німеччині зростає кількість мігрантів, які прибувають за "білоруським маршрутом"

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Федеральна поліція Німеччини повідомила, що в цьому році кордон з Польщею незаконно перетнули понад 4 300 осіб, при цьому більшість мігрантів прибули з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану, повідомляє агентство dpa.

Федеральна поліція Німеччини повідомила, що з січня по липень цього року 26 осіб, що слідували "білоруським маршрутом", прибули в Німеччину без дозволу. За даними федеральної поліції, їх кількість виросла до 474 в серпні, 1 914 в вересні і 1 934 протягом перших 11 днів жовтня.

Більшість новоприбулих були розміщені в центрах прийому біженців в східній землі Бранденбург. Центри можуть вмістити 3 500 осіб, і влади додала намети, щоб звільнити місце для 5 тисяч осіб.

"Ситуація не драматична, але важка", - повідомив глава бюро у справах іноземців в місті Айзенхюттенштадт Олаф Янсен. За його словами, є побоювання, що коронавірус може поширитися серед новоприбулих.

Уряд Німеччини оголосив в середу, що він працює над різними заходами щодо обмеження міграції на східному кордоні країни.

"В даний час проводяться консультації з нашими партнерами як усередині Німеччини, так і за кордоном про заходи щодо запобігання нелегальній міграції до Німеччини", - сказав агенству dpa офіційний представник МВС Стів Альтер.

Доповнення

Раніше, Польща звинуватила сусідню Білорусь в заохоченні великомасштабної міграції з метою дестабілізації блоку ЄС з 27 країн.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приєдналися до Польщі в обвинуваченні уряду самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в сприянні міграції в ЄС як формі "гібридної війни" у відповідь на санкції ЄС.

Тисячі мігрантів були залучені в Білорусь за туристичними візами і заохочені для перетину кордону в Польщі, Литві та, в меншій мірі, в Латвії - в усі три країни ЄС, які межують з Білорусією.

Кілька людей недавно померли від виснаження, коли намагалися перебратися з Білорусі до Польщі по лісах і болотах.

У Польщі пізно ввечері у вівторок уряд схвалив законопроект, який регулюватиме будівництво високого загородження з датчиками руху на кордоні з Білорусією, щоб утримувати людей від перетину кордону. Орієнтовна вартість становить 1,65 мільярда злотих (407 мільйонів доларів). Голосування депутатів може відбутися вже в середу.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінські заявив державному інформаційному агентству PAP, що паркан був необхідний, тому що "кількість спроб нелегальних мігрантів перетнути кордон не знижується, незважаючи на те, що на кордоні стало більше прикордонників, солдатів і поліцейських".

"Діяльність, яка здійснюється режимом Олександра Лукашенка, зажадали твердої відповіді від польського уряду", - сказав Камінські PAP.

Прикордонне агентство Польщі повідомило в середу, що у вівторок було зареєстровано 470 спроб незаконного перетину кордону. Агентство PAP повідомило, що в жовтні було зафіксовано 6 700 спроб перетину кордону, а з початку року - 18 300.

Шлях в ЄС через ліси і болота Східної Європи став популярним після того, як ЄС ввів санкції проти Лукашенка та інших білоруських чиновників через сфальсифіковані президентські вибори в серпні 2020 року і жорстких репресій проти антиурядових демонстрантів.