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В Германии растет количество мигрантов, прибывающих по "белорусскому маршруту"

В Германии растет количество мигрантов, прибывающих по "белорусскому маршруту"

Киев  •  УНН

 • 17758 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Власти Германии заявили, что количество мигрантов, прибывающих в страну через Польшу и Беларусь, увеличилось за те месяцы, когда несколько стран Европейского союза обвинили белорусское правительство в поощрении людей пересекать границу ЕС со своей территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое информационное агентство dpa.

Детали

Федеральная полиция Германии сообщила, что в этом году границу с Польшей незаконно пересекли более 4 300 человек, при этом большинство мигрантов прибыли из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана, сообщает агентство dpa.

Федеральная полиция Германии сообщила, что с января по июль этого года 26 человек, следовавших "белорусским маршрутом", прибыли в Германию без разрешения. По данным федеральной полиции, их число выросло до 474 в августе, 1 914 в сентябре и 1 934 в течение первых 11 дней октября.

Большинство новоприбывших были размещены в центрах приема беженцев в восточной земле Бранденбург. Центры могут вместить 3 500 человек, и власти добавила палатки, чтобы освободить место для 5 тысяч человек.

"Ситуация не драматическая, но тяжелая", - сообщил глава бюро по делам иностранцев содержании в городе Айзенхюттенштадт Олаф Янсен. По его словам, есть опасения, что коронавирус может распространиться среди новоприбывших.

Правительство Германии объявило в среду, что оно работает над различными мерами по ограничению миграции на восточной границе страны.

"В настоящее время проводятся консультации с нашими партнерами как внутри Германии, так и за рубежом о мерах по предотвращению нелегальной миграции в Германию", - сказал агентству dpa официальный представитель МВД Стив Альтер.

Дополнение

Ранее, Польша обвинила соседнюю Беларусь в поощрении крупномасштабной миграции с целью дестабилизации блока ЕС из 27 стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединились к Польше по обвинению правительства самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в содействии миграции в ЕС как форме "гибридной войны" в ответ на санкции ЕС.

Тысячи мигрантов были вовлечены в Беларусь по туристическим визам и поощрены для пересечения границы в Польше, Литве и, в меньшей степени, в Латвии - во все три страны ЕС, граничащие с Беларусью.

Несколько человек недавно умерли от истощения, когда пытались перебраться из Беларуси в Польшу по лесам и болотам.

В Польше поздно вечером во вторник правительство одобрило законопроект, регулирующий строительство высокого ограждения с датчиками движения на границе с Беларусью, чтобы удерживать людей от пересечения границы. Ориентировочная стоимость составляет 1,65 миллиарда злотых (407 млн долларов). Голосование депутатов может состояться уже в среду.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Камински заявил государственному информационному агентству PAP, что забор был необходим, потому что "количество попыток нелегальных мигрантов пересечь границу не снижается, несмотря на то, что на границе стало больше пограничников, солдат и полицейских".

"Действия, предпринятые режимом Александра Лукашенко, потребовали твердого ответа от польского правительства", - сказал Камински PAP.

Пограничное агентство Польши сообщило в среду, что во вторник было зарегистрировано 470 попыток незаконного пересечения границы. Агентство PAP сообщило, что в октябре было зафиксировано 6 700 попыток пересечения границы, а с начала года - 18 300.

Путь в ЕС через леса и болота Восточной Европы стал популярным после того, как ЕС ввел санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников из-за сфальсифицированых президентских выборов в августе 2020 года и жестких репрессий против антиправительственных демонстрантов.

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