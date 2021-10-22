Литва призывает к новому миграционного пакта с ЕС, чтобы противостоять Беларуси

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"Мы также должны поговорить о физическом ограждении физической границы, которая крайне необходима как краткосрочное мероприятие, - заявил Науседа, прибыв на второй день переговоров между 27 национальными лидерами блока ЕС, которые расходятся во мнениях относительно того, как вести себя с миграцией. - Потому что никто не знает, что будет завтра. Возможно, три, четыре, пять тысяч мигрантов останутся на границе одновременно или будут пытаться пересечь границу в разных местах... Надо быть решительным".

Детали

Евросоюз рассмотрит на саммите 22 октября дальнейшие шаги для прекращения нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Одним из вариантов может стать введение экономических санкций против Минска, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Тема миграции стала еще более актуальной для Польши, Литвы и Германии через гибридные акции, предпринимаемые президентом Лукашенко. Мы поговорим о том, какие еще виды санкций, экономических санкций, мы можем принять, чтобы ясно показать, что мы осуждаем этот вид торговли людьми", - заявила Меркель.

Со своей стороны премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предупредил, что если Евросоюз не будет защищать свои внешние границы, то шенгенская зона окажется под угрозой.

"В Латвии, в странах Балтии, мы видим сейчас гибридную атаку из Беларуси. Она беспощадна и постоянная. Беларусь доставляет людей из третьих стран на свою территорию, и этих людей поощряют и проталкивают через границу в Европу. Это недопустимое поведение. Как демократы мы обязаны защищать наши границы", - подчеркнул Кариньш.

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Дополнение

С августа в Германию через Беларусь нелегально прибыли уже более 4,3 тысячи мигрантов преимущественно из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Между тем за весь период с января по июль 2021 в ФРГ проникли по "белорусскому маршруту" только 26 человек.

В августе число нелегалов подскочило до 474, а в сентябре - до 1 914 человек. Глава МИД ФРГ Хорст Зеехофер выразил мнение, что ключ к решению проблемы миграции по "белорусскому маршруту" находится в России.