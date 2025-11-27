$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
Популярнi новини
Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямку
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль

Київ • УНН

Дізнайтеся, як підтримувати порядок у домі, витрачаючи мінімум зусиль, завдяки ефективним мікрозвичкам та продуманій організації простору. Ці поради допоможуть уникнути генеральних прибирань, роблячи побут легшим.

"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Фото: pixabay

Багато людей визнають, що намагаються знайти баланс між бажанням жити в чистоті та природною лінню. Як тримати дім у порядку і витрачати при цьому мінімум зусиль - розповість УНН.

Прибирання під час користування та продумана організація простору

Одна з найпростіших ідей - протерти ванну кімнату одразу після того, як ви прийняли душ. Це ефективно, адже поверхні вкриті гарячою парою, а отже, забруднення змиваються легше. Достатньо використати рушник, який і так планували кидати в прання.

Ще одна порада стосується шафи: варто тримати всередині пакет для речей, які ви більше не носите. Відразу ви зрозумієте, що одяг чи аксесуар вам більше не потрібні, одразу  покладіть їх у цей пакет. А коли він наповниться, то можна безболісно віддати тому, кому вони більше потрібні.

Корисною є також і стратегія тримати засоби для прибирання у різних частинах дому. Це економить час. Бо не потрібно щоразу бігти у інший кінець будинку, щоб взяти спрей чи губку.

Ще один дієвий механізм - встановити таймер на 25 хвилин та зробити усе що встигнете протягом цього часу. Часто за ці хвилини вдається виконати майже весь необхідний обсяг прибирання. Короткі проміжки виявляються набагато ефективнішими, ніж здається.

Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимку26.11.25, 15:53 • 35505 переглядiв

Мікрозвички у побуті, які підтримують чистоту щодня

Однією з найпопулярніших порад стало правило не залишати приміщення з пустими руками. Тобто йшовши з однієї кімнати до іншої, візьміть із собою тарілку чи порожню упаковку, щоб віднести по дорозі на місце. Дехто називає  це принципом "ближче, ніж було". Навіть якщо річ не опинилась там, де має бути, вона все одно на крок попереду до правильного місця.

Є й менш очевидні лайфхаки, наприклад: якщо на вашу підлогу пролилась вода, то можна одразу протерти нею невелику ділянку підлоги - це імпровізований спосіб миття, який працює за секунди.

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради18.11.25, 09:00 • 25665 переглядiв

Розумні звички під час рутини

Інший спосіб: використати порожній час, до прикладу, поки ви очікуєте на приготування вашої кави, можна вивантажити посуд з посудомийки чи сушарки. А якщо змінити це на протирання плити чи стільниці, то можна непомітно зробити ранкове прибирання без витрачання додаткового часу. Окремо радять зробити невелику ревізію, перед тим, як йти викидати сміття: швидко оглянути комору та холодильник на наявність зіпсованих чи прострочених продуктів, а також, почистити котячий лоток, якщо він є. Таким чином, усе, що має піти у сміття, одразу опиняється у пакеті і виноситься одним походом.

Ці "ліниві" поради працюють саме тому, що перетворюють прибирання на невеликі дії, розподілені протягом дня. Вони не потребують додаткової мотивації, але допомагають уникнути великих генеральних прибирань, які займають багато сили. Такий підхід дозволить підтримувати порядок у оселі природно і без перенавантажень, а також, зробить побут значно легшим.

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо23.04.25, 09:48 • 130536 переглядiв

Алла Кіосак

