Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 10035 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 8618 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 31021 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 32070 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 65002 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 33017 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31231 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21574 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13287 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилий

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Узнайте, как поддерживать порядок в доме, затрачивая минимум усилий, благодаря эффективным микропривычкам и продуманной организации пространства. Эти советы помогут избежать генеральных уборок, делая быт легче.

"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилий
Фото: pixabay

Многие люди признают, что пытаются найти баланс между желанием жить в чистоте и естественной ленью. Как поддерживать порядок в доме и при этом тратить минимум усилий - расскажет УНН.

Уборка во время использования и продуманная организация пространства

Одна из самых простых идей - протереть ванную комнату сразу после того, как вы приняли душ. Это эффективно, ведь поверхности покрыты горячим паром, а значит, загрязнения смываются легче. Достаточно использовать полотенце, которое и так планировали бросать в стирку.

Еще один совет касается шкафа: стоит держать внутри пакет для вещей, которые вы больше не носите. Сразу вы поймете, что одежда или аксессуар вам больше не нужны, сразу положите их в этот пакет. А когда он наполнится, то можно безболезненно отдать тому, кому они нужнее.

Полезной является также и стратегия держать средства для уборки в разных частях дома. Это экономит время. Ведь не нужно каждый раз бежать в другой конец дома, чтобы взять спрей или губку.

Еще один действенный механизм - установить таймер на 25 минут и сделать все, что успеете в течение этого времени. Часто за эти минуты удается выполнить почти весь необходимый объем уборки. Короткие промежутки оказываются гораздо эффективнее, чем кажется.

Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимой26.11.25, 15:53 • 35538 просмотров

Микропривычки в быту, которые поддерживают чистоту ежедневно

Одним из самых популярных советов стало правило не покидать помещение с пустыми руками. То есть, идя из одной комнаты в другую, возьмите с собой тарелку или пустую упаковку, чтобы отнести по дороге на место. Некоторые называют это принципом "ближе, чем было". Даже если вещь не оказалась там, где должна быть, она все равно на шаг впереди к правильному месту.

Есть и менее очевидные лайфхаки, например: если на ваш пол пролилась вода, то можно сразу протереть ею небольшой участок пола - это импровизированный способ мытья, который работает за секунды.

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советы18.11.25, 09:00 • 25665 просмотров

Умные привычки во время рутины

Другой способ: использовать пустое время, например, пока вы ожидаете приготовления вашего кофе, можно выгрузить посуду из посудомойки или сушилки. А если изменить это на протирание плиты или столешницы, то можно незаметно сделать утреннюю уборку без затрат дополнительного времени. Отдельно советуют сделать небольшую ревизию, перед тем, как идти выбрасывать мусор: быстро осмотреть кладовку и холодильник на наличие испорченных или просроченных продуктов, а также, почистить кошачий лоток, если он есть. Таким образом, все, что должно пойти в мусор, сразу оказывается в пакете и выносится одним походом.

Эти "ленивые" советы работают именно потому, что превращают уборку в небольшие действия, распределенные в течение дня. Они не требуют дополнительной мотивации, но помогают избежать больших генеральных уборок, которые занимают много сил. Такой подход позволит поддерживать порядок в доме естественно и без перегрузок, а также, сделает быт значительно легче.

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно23.04.25, 09:48 • 130536 просмотров

Алла Киосак

