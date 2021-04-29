Лікар розповів про використання антиоксиданту кверцетину при COVID-19 і потенціал України на світовому фармринку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Давно відомі українській науці активні речовини знаходять нове застосування при лікуванні COVID-19. Особливо, коли мова йде про українські унікальні наукові напрацювання, як у випадку з антиоксидантом рослинного походження кверцетином, який ще багато років тому з подачі фахівців "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" отримав унікальну властивість - майже стовідсоткову біодоступність. Які перспективи на міжнародному ринку медичних препаратів ця розробка, як і багато подібних, відкривають перед Україною, в коментарі УНН розповів лікар Андрій Роханський.
Деталі
Роханський зазначає, що той же біофлавоноїд кверцетин українськими медиками раніше продуктивно використовувався в багатьох медичних сферах, поки не була виявлена його ефективність і в комплексній терапії COVID-19.
"Кверцетин не створювалася спеціально для лікування вірусної інфекції, він взагалі створювався спочатку як антиоксидант, який також призначався людям, які працюють у зоні Чорнобильської АЕС - для ліквідаторів при наслідках променевої хвороби. Коли ж з'явилася епідемія COVID-19, почали брати різні препарати, методом проб і помилок почали підбирати, так і виявили позитивну дію кверцетину, в тому числі - на наш імунітет", - розповідає лікар.
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Роханський зазначає, що подібна ситуація дуже показова з точки зору виробничого потенціалу України.
"У нас є потенціал виробничий, державі слід приділяти науковому розвитку більше часу і фінансування. Треба пам'ятати, що просто так такі розробки на порожньому місці не робляться. (...) Тому це повинна бути усвідомлена державна політика. Це як економічна і військова безпека країни - серйозне питання", - вважає лікар.
Доповнення
Слід зазначити, що провідні українські вчені з самого початку пандемії вивчали кверцетин і його можливості в лікуванні і профілактиці COVID-19. Так, "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" повідомив про успішне завершення клінічного дослідження із застосування кверцетину в комплексному лікуванні ковідної пневмонії.
Доведено, що додавання "Корвітину®" і "Квертину" (препарати на основі кверцетину) до базової терапії хворих на пневмонію, асоційовану з коронавирусною інфекцією COVID-19, покращує показник сатурації і прискорює одужання у цих пацієнтів в порівнянні з пацієнтами контрольної групи.
Таких результатів фармзаводу вдалося досягти завдяки їх власній унікальній технології, яка використовується при виготовленні препаратів на основі кверцетину, за рахунок чого активна речовина стає біодоступною майже на 100%.
Довідка
Відзначимо, що кверцетин давно використовується в терапії та профілактиці серцево-судинних захворювань. Антиоксидант рослинного походження зміцнює і відновлює тканини судин.
Деякі дослідження показали його противірусну та імуномодулюючу властивості.