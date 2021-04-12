Комиссаренко рассказал о растительном препарате, который положительно влияет на лечение COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинский ученый, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко рассказал УНН о свойствах растительного препарата кверцетина, который помогает в лечении COVID-19.
Так, ученый отмечает, что кверцетин уже давно использовали и изучали для лечения инфаркта миокарда как украинские, так и зарубежные врачи и ученые.
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"А в чем дело? Потому кверцетин относится к флавоноидам. Он имеет очень сильный противовоспалительный эффект, обладает сильным антиоксидантным эффектом, поэтому, например, при инфаркте миокарда он сильно помогает", - рассказал Комиссаренко.
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Детали
Отдельно ученый объяснил эффективность кверцетина при лечении коронавирусной болезни.
"В конце концов, кверцетин помогает бороться с проявлениями заболевания SARS-CoV-2 - это сам вирус, с которым мы воюем. А кверцетин помогает бороться с заболеванием COVID-19. Так как при болезни, конечно, страдают разные органы, в частности через оксидативный стресс. Плюс - кверцетин очень существенно влияет на сосудистую стенку, которая поражается именно при COVID-19. К тому же кверцетин опосредованно может влиять на вирус, но тогда, когда он размножается в клетках человека", - рассказал профессор.
Сергей Комиссаренко отмечает, что благодаря такому мультифункциональному действию кверцетин положительно влияет на лечение COVID-19.
Напомним
Борщаговский химико-фармацевтический завод заявил об успешном завершении исследования по изучению эффективности кверцетина при лечении ковидной пневмонии на фоне комплексной терапии. Активное вещество, которое сначала много лет применялась при инфарктах, инсультах, воспалительных процессах оказалась важной составляющей в лечении пневмонии у больных COVID-19.
К тому же специалисты предприятия достигли стопроцентной биологической доступности своих препаратов на основе кверцетина - "Корвитин®" (инъекционная форма) и "Квертин" (таблетки).