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Пневмонія, цитокіновий шторм і тромби: лікар розповів про ускладнення COVID-19, що вбивають

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У світлі третьої хвилі COVID-19 і циркулювання нових ще більш небезпечних штамів коронавірусу лікар Олександр Карловський розповів УНН про особливості перебігу ковідної пневмонії, цитокінового шторму та тромбоутворення, відсутність правильного лікування яких можуть стати причиною важких ускладнень, або навіть – смерті.

Ковідна чи бактеріальна пневмонія: різниця

“Сам COVID-19 має тропність до легеневої тканин, до її клітин. Тож сам COVID-19 викликає пневмонію. Але якщо приєднується ще й бактеріальна флора, то це вже називається вторинною бактеріальною пневмонією. Вона ускладнює перебіг хвороби”, — пояснює лікар.

Через те, що ковідна пневмонія має вірусне походження, то розпочинати її лікування антибіотиками протипоказано.

“Антибіотик діє на бактерії. А спочатку пневмонія все-таки вірусна. Бактерій там немає. Тому антибіотик не буде ні на що діяти, крім як на мікрофлору кишківника. А вже на 5-7 день, коли температура не падає, тоді приєднуються до вірусної пневмонії бактерії, які завжди у нас присутні у верхніх дихальних шляхах. І тоді можна використовувати антибіотики лише за призначенням лікаря”, — роз’яснив медик.

Цитокіновий шторм: як не пропустити перші прояви

“Щоб було зрозуміло: є імунна система в організмі, і у неї є певні прозапальні медіатори (цитокіни) — це білкові молекули, які стимулюють реакцію запалення для того, щоб знищити вірусний агент. І якщо йде гіперстимуляція цих прозапальних медіаторів, то їх далі важко регулювати в плані лікування. Це може призвести до дуже серйозних ускладнень. Активується купа різних систем організму оцими медіаторами, цими цитокіновими штормами. Тож може бути й утворення тромбів. Ось це називається цитокіновий шторм — гіперреакція організму і продукування прозапальних цитокінів, медіаторів запалення”, — розповів лікар.

За словами Карловського, варто звертати увагу на температуру тіла, адже якщо вона на рівні 39 тримається тиждень і більше, то це є явною ознакою цитокінового шторму.

Тромби та фібрози легень після COVID-19

Лікар наголошує, що навіть полегшення загального стану самопочуття під час COVID-19 зовсім не означає, що ускладнення у вигляді тромбів і серцево-судинних хвороб не наздоженуть хворого пізніше. Саме тому у комплексному лікуванні як ковідної пневмонії так і тромбоемболії дуже важливо застосовувати препарати, які здатні відновлювати поверхню як легеневих судин, так і кровоносної системи всього організму.

“Будь-яке запалення, яке триває понад два тижні, формує сполучну тканину, і наше задача, щоб цього не відбувалось. Коли ми лікуємо хворих на COVID-19, треба врятувати пацієнту життя, бо цей вірус стимулює згортальну систему крові. І дуже часто у хворих виникає тромбоемболія легеневих артерій, ускладнення у вигляді інсультів, серцеві порушення. Тому в комплексному лікуванні такі препарати мають запобігати утворенню фіброзів”, — зазначив лікар.

Доповнення: успіхи в лікуванні ковідної пневмонії

УНН писав, що днями Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод заявив про успішне завершення дослідження з вивчення ефективності кверцетину при лікуванні ковідної пневмонії на фоні комплексної терапії. Діюча речовина, яка спочатку багато років застосовувалося при інфарктах, інсультах, запальних процесах виявилася важливою складовою в лікуванні пневмонії у хворих на COVID-19.

Як пояснює доктор медичних наук і професор Ігор Зупанець, з початку пандемії стало зрозуміло, що COVID-19 руйнує тканину і порушує функції судин, а саме цей процес лежить в основі катастрофічного враження судин легенів при захворюванні. Саме це стало причиною проведення комплексних досліджень кверцетину, який вже до того був відомий за свої протизапальні, противірусні властивості, а також за захисні функції тканини судин і профілактику тромбоутврень при серцево-судинних захворюваннях. 

Дослідження, проведене Борщагівським хіміко-фармацевтичним заводом, тривало понад шість місяців на дев’яти клінічних базах у різних містах України. За його результатами було доведено, що додавання лікарських засобів на основі кверцетину — “Корвітину®” (ін’єкційна форма) та “Квертину” (пігулки) — до базової терапії у хворих на пневмонію, асоційовану з коронавірусною інфекцією COVID-19, зумовлює зростання рівня сатурації та прискорення одужання у порівнянні з контрольною групою. Тож ці два препарати вже офіційно поповнили список ефективної медикаментозної терапії при лікуванні ковідної пневмонії. 

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