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Пневмония, цитокиновый шторм и тромбы: врач рассказал об осложнениях COVID-19, которые убивают

Пневмония, цитокиновый шторм и тромбы: врач рассказал об осложнениях COVID-19, которые убивают

Киев  •  УНН

 • 72203 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В свете третьей волны COVID-19 и циркулирования новых еще более опасных штаммов коронавируса врач Александр Карловский рассказал УНН об особенностях течения ковидной пневмонии, цитокинового шторма и тромбообразования, отсутствие правильного лечения которых могут стать причиной тяжелых осложнений, или даже - смерти.

Ковидная или бактериальная пневмония: разница

"Сам COVID-19 имеет тропность к легочной ткани, к ее клеткам. Поэтому сам COVID-19 вызывает пневмонию. Но если присоединяется еще и бактериальная флора, то это уже называется вторичной бактериальной пневмонией. Она осложняет течение болезни", - объясняет врач.

Из-за того, что ковидная пневмония имеет вирусное происхождение, то начинать ее лечение антибиотиками противопоказано.

"Антибиотик действует на бактерии. А сначала пневмония все-таки вирусная. Бактерий там нет. Поэтому антибиотик не будет ни на что действовать, кроме как на микрофлору кишечника. А уже на 5-7 день, когда температура не падает, тогда присоединяются к вирусной пневмонии бактерии, которые всегда у нас присутствуют в верхних дыхательных путях. И тогда можно использовать антибиотики только по назначению врача", - разъяснил медик.

Цитокиновый шторм: как не пропустить первые проявления

"Чтобы было понятно: есть иммунная система в организме, и у нее есть определенные провоспалительные медиаторы (цитокины) - это белковые молекулы, которые стимулируют реакцию воспаления для того, чтобы уничтожить вирусный агент. И если идет гиперстимуляция этих провоспалительных медиаторов, то их дальше трудно регулировать в плане лечения. Это может привести к очень серьезным осложнениям. Активируется куча разных систем организма этими медиаторами, этими цитокиновыми штормами. Поэтому может быть и образование тромбов. Вот это называется цитокиновый шторм - гиперреакция организма и выработки провоспалительных цитокинов, медиаторов воспаления", - рассказал врач.

По словам Карловского, стоит обращать внимание на температуру тела, ведь если она на уровне 39 держится неделю и более, то это является явным признаком цитокинового шторма.

Тромбы и фиброз легких после COVID-19

Врач отмечает, что даже облегчение общего состояния самочувствия во время COVID-19 вовсе не означает, что осложнения в виде тромбов и сердечно-сосудистых болезней не догонят больного позже. Именно поэтому в комплексном лечении как ковидной пневмонии так и тромбоэмболии очень важно применять препараты, которые способны восстанавливать поверхность как легочных сосудов, так и кровеносной системы всего организма.

"Любое воспаление, которое длится более двух недель, формирует соединительную ткань, и наша задача, чтобы этого не происходило. Когда мы лечим больных COVID-19, надо спасти пациенту жизнь, потому что этот вирус стимулирует свертывающую систему крови. И очень часто у больных возникает тромбоэмболия легочных артерий, осложнения в виде инсультов, сердечные нарушения. Поэтому в комплексном лечении такие препараты должны предотвращать образование фиброзов", - отметил врач.

Дополнение: успехи в лечении ковидной пневмонии

УНН писал, что на днях Борщаговский химико-фармацевтический завод заявил об успешном завершении исследования по изучению эффективности кверцетина при лечении ковидной пневмонии на фоне комплексной терапии. Действующее вещество, которое сначала много лет применялось при инфарктах, инсультах, воспалительных процессах оказалась важным составляющим в лечении пневмонии у больных COVID-19.

Как объясняет доктор медицинских наук и профессор Игорь Зупанец, с начала пандемии стало понятно, что COVID-19 разрушает ткань и нарушает функции сосудов, а именно этот процесс лежит в основе катастрофического поражения сосудов легких при заболевании. Именно это стало причиной проведения комплексных исследований кверцетина, который уже до этого был известен своими противовоспалительными, противовирусными свойствами, а также защитными функциями ткани сосудов и профилактикой тромбообразований при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Исследование, проведенное Борщаговским химико-фармацевтическим заводом, продолжалось более шести месяцев в девяти клинических базах в разных городах Украины. По его результатам было доказано, что добавление лекарственных средств на основе кверцетина - "Корвитин ®" (инъекционная форма) и "Квертин" (таблетки) - к базовой терапии у больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызывает рост уровня сатурации и ускорение выздоровления по сравнению с контрольной группой. Поэтому эти два препарата уже официально пополнили список эффективной медикаментозной терапии при лечении ковидной пневмонии.

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