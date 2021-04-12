Комісаренко розповів про рослинний препарат, який позитивно впливає на лікування COVID-19

Так, науковець зауважує, що кверцетин вже давно використовували та вивчали для лікування інфаркту міокарду як українські, так і закордонні лікарі та вчені.

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“А в чому справа? Бо кверцетин належить до флавоноїдів. Він має дуже сильний протизапальний ефект, має сильний антиоксидантний ефект, саме тому, наприклад, при інфаркті міокарда він сильно допомагає”, — розповів Комісаренко.

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Окремо науковець пояснив ефективність кверцетину при лікуванні коронавірусної хвороби.

“Зрештою, кверцетин допомагає боротися з проявами захворювання SARS-CoV-2 — це сам вірус, з яким ми воюємо. А кверцетин допомагає боротися з захворюванням COVID-19. Тому що при хворобі, звичайно, страждають різні органи, зокрема через оксидативний стрес. Плюс — кверцетин дуже суттєво впливає на судинну стінку, яка уражається саме при COVID-19. До того ж кверцетин опосередковано може впливати на вірус, але тоді, коли він розмножується в клітинах людини”, — розповів професор.

Сергій Комісаренко відзначає, що завдяки такій мультифункціональній дії кверцетин позитивно впливає на лікування COVID-19.

Нагадаємо

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод заявив про успішне завершення дослідження з вивчення ефективності кверцетину при лікуванні ковідної пневмонії на фоні комплексної терапії. Активна речовина, яка спочатку багато років застосовувалася при інфарктах, інсультах, запальних процесах виявилася важливою складовою в лікуванні пневмонії у хворих на COVID-19.

До того ж фахівці підприємства досягли стовідсоткової біологічної доступності своїх препаратів на основі кверцетину — “Корвітин®” (ін’єкційна форма) та “Квертин” (пігулки).