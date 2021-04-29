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Врач рассказал об использовании антиоксиданта кверцетина при COVID-19 и потенциале Украины на мировом фармрынке

Врач рассказал об использовании антиоксиданта кверцетина при COVID-19 и потенциале Украины на мировом фармрынке

Киев  •  УНН

 • 19168 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Давно известные украинской науке активные вещества находят новое применение при лечении COVID-19. Особенно, когда речь идет об украинских уникальных научных наработках, как в случае с антиоксидантом растительного происхождения кверцетином, который еще много лет назад с подачи специалистов “Борщаговского химико-фармацевтического завода” получил уникальное свойство — почти стопроцентную биодоступность. Какие перспективы на международном рынке медицинских препаратов эта разработка, как и многие подобные, открывают перед Украиной, в комментарии УНН рассказал доктор Андрей Роханский.

Детали

Роханский отмечает, что тот же биофлавоноид кверцетин украинскими медиками ранее продуктивно использовался во многих медицинских сферах, пока не была обнаружена его эффективность и в комплексной терапии COVID-19.

“Кверцетин не создавался специально для лечения вирусной инфекции, он вообще создавался изначально как антиоксидант, который также назначался людям, работающим в зоне Чернобыльской АЭС — для ликвидаторов при последствиях лучевой болезни. Когда же появилась эпидемия COVID-19, начали брать различные препараты, методом проб и ошибок начали подбирать, так и обнаружили положительное действия кверцетина, в том числе — на наш иммунитет”, — рассказывает врач.

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Роханский отмечает, что подобная ситуация очень показательна с точки зрения производственного потенциала Украины.

“У нас есть потенциал производственный, государству следует уделять научному развитию больше времени и финансирования. Надо помнить, что просто так такие разработки на пустом месте не делаются. (...) Поэтому это должна быть осознанная государственная политика. Это как экономическая и военная безопасность страны — серьезный вопрос”, — считает врач.

Дополнение

Следует отметить, что ведущие украинские ученые с самого начала пандемии изучали кверцетин и его возможности в лечении и профилактике COVID-19. Так, “Борщаговский химико-фармацевтический завод” сообщил об успешном завершении клинического исследования по применению кверцетина в комплексном лечении ковидной пневмонии.

Доказано, что добавление “Корвитина®” и “Квертина” (препараты на основе кверцетина) к базовой терапии больных пневмонией, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19, улучшает показатель сатурации и ускоряет выздоровление у этих пациентов по сравнению с пациентами контрольной группы. 

Таких результатов фармзаводу удалось достичь благодаря их собственной уникальной технологии, которая используется при изготовлении препаратов на основе кверцетина, за счет чего активное вещество становится биодоступным почти на 100%. 

Справка

Отметим, что кверцетин давно используется в терапии и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.  Антиоксидант растительного происхождения укрепляет и восстанавливает ткани сосудов.

Некоторые исследования показали его противовирусное и иммуномодулирующее свойства.

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