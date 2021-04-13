Коронавирусы чувствительны к растительным флавоноидам - украинский академик
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Все коронавирусы продемонстрировали чувствительность к растительным флавоноидам, в частности кверцетину. Поэтому его использование целесообразно при профилактике COVID-19. Об этом рассказал академик НАН и НАМН Украины, профессор, ведущий эпидемиолог Владимир Широбоков.
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“Я уже очень давно флавоноиды принимаю. Исследования и компьютерные анализы давно показали, что коронавирусы чувствительны к флавоноидам. Среди флавоноидов используются такие эффективные вещества, например, как рутин или кверцетин”, — рассказал профессор.
Детали
Широбоков отметил, что в научных кругах давно активно изучают использование кверцетина как для профилактики COVID-19, так и в составе комплексной терапии коронавирусной болезни.
“Я считаю, что флавоноиды очень полезны в этой ситуации. Я каждый день принимаю, например, растительный флавоноид кверцетин”, — резюмировал ученый.
Дополнение
Исследования показали, что кверцетин — активное вещество, которое содержится в растениях, фруктах и овощах, мешает коронавирусу размножаться в организме человека.
К тому же свежие исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина (“Квертин” в жевательных таблетках и “Корвитин®” в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковиднои пневмонии.
Так, кверцетин мало того, что защищает поверхность легочной ткани, но и профилактирует опасное осложнение COVID-19 — фиброз легких.
Примечательно, что среди украинских ученых кверцетин давно известен за свои свойства для помощи больным с инсультами, инфарктами и другими сердечно-сосудистыми болезнями.
Главный вопрос сейчас — когда эффективные препараты Борщаговского ХФЗ, которые благодаря уникальной технологии достигли почти стопроцентной биодоступности кверцетина, будут официально внесены в протоколы Минздрава по лечению COVID-19. Ведь, по словам гендиректора ПАО НПЦ “Борщаговский ХФЗ” Михаила Пасечника, это необходимо сделать ради жизни и здоровья пациентов, в первую очередь, чтобы противопоставить тяжелым последствиям третьей волны COVID-19.