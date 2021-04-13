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Коронавіруси чутливі до рослинних флавоноїдів - український академік

Коронавіруси чутливі до рослинних флавоноїдів - український академік

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Усі коронавіруси продемонстрували чутливість до рослинних флавоноїдів, зокрема кверцетину. Тому його використання доцільне при профілактиці COVID-19. Про це УНН розповів академік НАН і НАМН України, професор, провідний епідеміолог Володимир Широбоков.

Цитата

“Я вже дуже давно флавоноїди приймаю. Дослідження та комп’ютерні аналізи давно показали, що коронавіруси чутливі до флавоноїдів. Серед флавоноїдів використовуються такі ефективні речовини, наприклад, як рутин або кверцетин”, — розповів професор.

Деталі

Широбоков відзначив, що у наукових колах давно активно вивчають використання кверцетину як для профілактики COVID-19, так і в складі комплексної терапії коронавірусної хвороби.

“Я вважаю, що флавоноїди дуже корисні у цій ситуації. Я кожного дня приймаю, наприклад, рослинний флавоноїд кверцетин”, — резюмував науковець.

Доповнення

Дослідження показали, що кверцетин — активна речовина, яка міститься у рослинах, фруктах і овочах, заважає коронавірусу розмножуватись в організмі людини.

До того ж свіжі дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних пігулках і “Корвітин®” в ін’єкціях) ефективні у складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.

Так, кверцетин мало того, що захищає поверхню легеневої тканини, але й профілактує небезпечне ускладнення COVID-19 — фіброз легень.

Примітно, що серед українських науковців кверцетин давно відомий за свої властивості для допомоги хворим з інсультами, інфарктами та іншими серцево-судинними хворобами.

Головне питання зараз — коли ефективні препарати Борщагівського ХФЗ, які завдяки унікальної технології досягли майже стовідсоткової біодоступності кверцетину, будуть офіційно внесені у протоколи МОЗ з лікування COVID-19. Адже, за словами гендиректора ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” Михайла Пасічника, це необхідно зробити заради життя і здоров’я пацієнтів, в першу чергу, щоб мати що протиставити тяжким наслідкам третьої хвилі COVID-19.

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