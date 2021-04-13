Коронавіруси чутливі до рослинних флавоноїдів - український академік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Усі коронавіруси продемонстрували чутливість до рослинних флавоноїдів, зокрема кверцетину. Тому його використання доцільне при профілактиці COVID-19. Про це УНН розповів академік НАН і НАМН України, професор, провідний епідеміолог Володимир Широбоков.
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“Я вже дуже давно флавоноїди приймаю. Дослідження та комп’ютерні аналізи давно показали, що коронавіруси чутливі до флавоноїдів. Серед флавоноїдів використовуються такі ефективні речовини, наприклад, як рутин або кверцетин”, — розповів професор.
Деталі
Широбоков відзначив, що у наукових колах давно активно вивчають використання кверцетину як для профілактики COVID-19, так і в складі комплексної терапії коронавірусної хвороби.
“Я вважаю, що флавоноїди дуже корисні у цій ситуації. Я кожного дня приймаю, наприклад, рослинний флавоноїд кверцетин”, — резюмував науковець.
Доповнення
Дослідження показали, що кверцетин — активна речовина, яка міститься у рослинах, фруктах і овочах, заважає коронавірусу розмножуватись в організмі людини.
До того ж свіжі дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину (“Квертин” в жувальних пігулках і “Корвітин®” в ін’єкціях) ефективні у складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії.
Так, кверцетин мало того, що захищає поверхню легеневої тканини, але й профілактує небезпечне ускладнення COVID-19 — фіброз легень.
Примітно, що серед українських науковців кверцетин давно відомий за свої властивості для допомоги хворим з інсультами, інфарктами та іншими серцево-судинними хворобами.
Головне питання зараз — коли ефективні препарати Борщагівського ХФЗ, які завдяки унікальної технології досягли майже стовідсоткової біодоступності кверцетину, будуть офіційно внесені у протоколи МОЗ з лікування COVID-19. Адже, за словами гендиректора ПАТ НВЦ “Борщагівський ХФЗ” Михайла Пасічника, це необхідно зробити заради життя і здоров’я пацієнтів, в першу чергу, щоб мати що протиставити тяжким наслідкам третьої хвилі COVID-19.