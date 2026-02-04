Лідери іноземних держав приїдуть до Києва у річницю вторгнення рф - МЗС України

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 7656 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 12238 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 8266 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 12975 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 28044 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 45468 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 37091 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36411 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33574 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21202 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
68%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 11200 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 12210 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 24471 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 12237 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 29566 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 7622 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 45481 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 47139 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 85886 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 94344 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Кір Стармер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Донецька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 20302 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 20416 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 23449 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 30254 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 40538 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Лідери іноземних держав приїдуть до Києва у річницю вторгнення рф - МЗС України

Київ • УНН

 • 8 перегляди

24 лютого, у четверту річницю російського вторгнення в Україну, до Києва приїдуть лідери та міністри іноземних держав. Цього ж дня Рада Безпеки ООН проведе спеціальне засідання.

Лідери іноземних держав приїдуть до Києва у річницю вторгнення рф - МЗС України

24 лютого у четверту річницю російського вторгнення в Україну лідери низки іноземних держав приїдуть до Києва. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

Деталі

Обовʼязково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо. Будемо дуже раді їх бачити. Нам здається, що дата 24 лютого вона визначала. Це дата, яка поділила історію на до та після. Підсумки цієї війни сформують європейський та глобальний безпековий порядок. У цей день логічно, щоб лідери були з нами і показали підтримку

- сказав Тихий.

Нагадаємо

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе 24 лютого 2026 року спеціальне засідання з нагоди четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Рада Безпеки ООН
Україна
Київ