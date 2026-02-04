Лідери іноземних держав приїдуть до Києва у річницю вторгнення рф - МЗС України

24 лютого у четверту річницю російського вторгнення в Україну лідери низки іноземних держав приїдуть до Києва. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

Обовʼязково будуть в Києві іноземні гості, і високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо. Будемо дуже раді їх бачити. Нам здається, що дата 24 лютого вона визначала. Це дата, яка поділила історію на до та після. Підсумки цієї війни сформують європейський та глобальний безпековий порядок. У цей день логічно, щоб лідери були з нами і показали підтримку