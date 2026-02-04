$43.190.22
10:29 • 7672 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 12260 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 8298 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 12994 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 28062 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 45487 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 37101 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36417 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33580 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21204 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Лидеры иностранных государств приедут в Киев в годовщину вторжения рф - МИД Украины

Киев • УНН

 • 22 просмотра

24 февраля, в четвертую годовщину российского вторжения в Украину, в Киев приедут лидеры и министры иностранных государств. В этот же день Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание.

24 февраля, в четвертую годовщину российского вторжения в Украину, лидеры ряда иностранных государств приедут в Киев. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Подробности

Обязательно будут в Киеве иностранные гости, и высокопоставленные. Сразу могу об этом анонсировать, потому что знаю о намерениях целого ряда гостей и на уровне лидеров, и на уровне министров. Мы их ждем. Будем очень рады их видеть. Нам кажется, что дата 24 февраля она определяла. Это дата, которая разделила историю на до и после. Итоги этой войны сформируют европейский и глобальный порядок безопасности. В этот день логично, чтобы лидеры были с нами и показали поддержку

- сказал Тихий.

Напомним

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет 24 февраля 2026 года специальное заседание по случаю четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Украина
Киев