Лидеры иностранных государств приедут в Киев в годовщину вторжения рф - МИД Украины

24 февраля, в четвертую годовщину российского вторжения в Украину, лидеры ряда иностранных государств приедут в Киев. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Обязательно будут в Киеве иностранные гости, и высокопоставленные. Сразу могу об этом анонсировать, потому что знаю о намерениях целого ряда гостей и на уровне лидеров, и на уровне министров. Мы их ждем. Будем очень рады их видеть. Нам кажется, что дата 24 февраля она определяла. Это дата, которая разделила историю на до и после. Итоги этой войны сформируют европейский и глобальный порядок безопасности. В этот день логично, чтобы лидеры были с нами и показали поддержку