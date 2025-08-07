Ледачий день у суху сонячну погоду: за прогнозом, у найближчу добу буде тепло і без особливих змін
Київ • УНН
7 серпня в Україні очікується суха сонячна погода без істотних змін температури. На півдні до +33°C, в більшості регіонів +24...+29°C.
Метеорологічний прогноз попереджає - в Україні суха сонячна погода. Про це свідчить карта, на якій доволі очевидний антициклон.
Передає УНН із посиланням на сторінку синоптикині Наталки Діденко.
Деталі
У п'ятницю, 7 серпня, синоптикам можна - ноги на стіл)) і дивитися мрійливо у вікно. Якщо нема тривоги. Бо антициклон (на карті) зумовить скрізь в Україні суху сонячну погоду та спокійний ледачий день для метеорологів.
За поточним прогнозом, температура повітря буде без особливих змін.
- на півдні та південному сході +29+33 градуси;
- але в більшості областей України близько +24 та +29.
У Києві без опадів. За даними Діденко, відповідна погода у столиці може зберегтися наступної доби.
Температура повітря близько +25 градусів. Між іншим - ночі вже багато де холоднуваті, пора тримати неподалік піжамки у квіточки вже з рукавом та прикривати коліна. Але це лише вночі, вдень буде комфортно тепло. Серпень)
Нагадаємо
Липень 2024 року став третім найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у світі. Температура була на 0,27°C холоднішою за рекордний липень 2023 року та на 0,23°C холоднішою за липень 2024 року.
