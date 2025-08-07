Погода в Україні: що принесе атмосферний фронт
Київ • УНН
7 серпня в Україні очікується тепла та сонячна погода. На сході та південному сході місцями короткочасний дощ з грозою.
У четвер, 7 серпня, в Україні очікується здебільшого тепла та сонячна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, через територію України продовжує переміщуватися холодний атмосферний фронт, тому на сході та південному сході країни місцями проллється короткочасний дощ з грозою.
На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях 20-25°; на півдні та південному сході країни 28-33°; на решті території 22-27°
У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря - 23-25°.
