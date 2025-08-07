День абсурдної упаковки та професійного спікера: що ще відзначають сьогодні

$41.680.11
48.090.26
ukenru
6 серпня, 22:17 • 12052 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 30133 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 39803 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 83678 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 62799 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 59278 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 46437 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 94764 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 70852 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 47904 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.2м/с
73%
755мм
Популярнi новини
Зеленський провів нараду із Сирським та Шмигалем на Сумщині: говорили про плани та пріоритетиVideo6 серпня, 18:52 • 4094 перегляди
"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рфVideo6 серпня, 19:00 • 10459 перегляди
Трамп планує зустрітися з путіним та Зеленським - ЗМІ6 серпня, 19:12 • 3394 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo01:37 • 10040 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям03:09 • 6914 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 83680 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 69240 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 94765 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 80485 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 99411 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 97186 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 109084 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 102424 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 115092 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 133367 перегляди
Актуальне
БМ-21 «Град»
M1 Abrams
Fox News
Starlink
The New York Times

День абсурдної упаковки та професійного спікера: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

7 серпня відзначають День особливо безглуздої упаковки та День професійного спікера. Також цього дня вшановують пам'ять жертв різанини в Сімелі 1933 року та преподобного Пимена Печерського.

День абсурдної упаковки та професійного спікера: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 7 серпня, відзначається День особливо безглуздої упаковки та професійного спікера, передає УНН.

День особливо безглуздої упаковки

День особливо абсурдної упаковки, який щорічно відзначається 7 серпня, – це незвичайне свято, яке проливає світло на часто абсурдний світ упаковки продуктів.

Хоча точне походження цього дня залишається оповитим таємницею, його мета зрозуміла: підвищити обізнаність про надмірні, складні або просто безглузді практики упаковки. Цей день слугує платформою для споживачів, щоб висловити своє невдоволення, а для виробників, щоб замислитися над своїм вибором упаковки.

День професійного спікера

День професійних ораторів – це визнання їхньої важливої ролі в освіті, мотивації та лідерстві в усьому світі.

Цей день вшановує тих, хто виступає перед аудиторією, щоб навчати, мотивувати, розважати та надихати на дії з різних важливих питань.

Мистецтво публічних виступів, або ораторське мистецтво, глибоко впливає на слухачів. Не має значення, чи є метою оратора навчати, переконувати чи розважати.

Цю практику можна простежити ще з часів Стародавньої Греції та Риму, де вона була невід'ємною частиною риторики. Греки заклали основи публічних виступів. Ця традиція продовжилася у римлян і розвинулася в різноманітному світі професійних виступів.

Навички та принципи професійних виступів високо цінувалися в давньогрецькому суспільстві. У ті часи громадяни мали захищати свої інтереси.

Академія Платона та Ліцей Арістотеля були одними з перших закладів, які навчали принципам публічних та професійних виступів. Праця Арістотеля "Риторика" залишається наріжним каменем ораторського мистецтва, впливаючи на ораторів протягом поколінь.

Глобальний рівень переробки пластику залишається незмінним, попри зростання його виробництва - дослідження 11.04.25, 12:17 • 9635 переглядiв

День пам'яті ассирійських мучеників

Цей день вшановує пам'ять жертв різанини в Сімелі, яка сталась в серпні 1933 року в Іраку. В той день було вбито тисячі ассирійців збройними силами новоствореної іракської держави.

Дата була обрана Всесвітньою асоціацією ассирійців у 1968 році.

Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26.07.25, 14:00 • 114615 переглядiв

Церковне свято

7 серпня відзначається свято Преподобного Пимена Печерського. Відомий християнський подвижник жив у XI сторіччі. Він з самого дитинства страждав на важку хворобу - був паралізований. Пимен бувши глибоко віруючою людиною не просив у Бога зцілення, а навпаки звертався з молитвами про продовження своїх страждань, адже сподівався завдяки їм здобути спасіння.

Після того, як Пимен прийняв постинг у монахи він понад 20 років провів у лежачому стані. Люди, які за ним доглядали, часто залишали його без їжі та води. Проте він не висловлював жодного незадоволення. Одного разу він помолився за лежачого чоловіка й той одужав. Пимен взяв з нього слово, що він присятить життя догляду за важкохворими. Коли через деякий час цей брат вирішив відмовитися від свого слова та обіцянки, хвороба повернулася. Пимен знову його зцілив пообіцявши велику нагороду тим, хто доглядає хворих.

Сам Пимен за три дні до своєї смерті став повністю здоровим. Він встиг попрощатися з братами й прийняти причастя та поклонитися гробу Антонія.

Перше богослужіння ПЦУ відбулося у печерах Києво-Печерської лаври23.07.25, 16:43 • 6145 переглядiв

Анна Мурашко

Суспільство
Ірак