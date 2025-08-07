День абсурдної упаковки та професійного спікера: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 7 серпня, відзначається День особливо безглуздої упаковки та професійного спікера, передає УНН.

День особливо безглуздої упаковки

День особливо абсурдної упаковки, який щорічно відзначається 7 серпня, – це незвичайне свято, яке проливає світло на часто абсурдний світ упаковки продуктів.

Хоча точне походження цього дня залишається оповитим таємницею, його мета зрозуміла: підвищити обізнаність про надмірні, складні або просто безглузді практики упаковки. Цей день слугує платформою для споживачів, щоб висловити своє невдоволення, а для виробників, щоб замислитися над своїм вибором упаковки.

День професійного спікера

День професійних ораторів – це визнання їхньої важливої ролі в освіті, мотивації та лідерстві в усьому світі.

Цей день вшановує тих, хто виступає перед аудиторією, щоб навчати, мотивувати, розважати та надихати на дії з різних важливих питань.

Мистецтво публічних виступів, або ораторське мистецтво, глибоко впливає на слухачів. Не має значення, чи є метою оратора навчати, переконувати чи розважати.

Цю практику можна простежити ще з часів Стародавньої Греції та Риму, де вона була невід'ємною частиною риторики. Греки заклали основи публічних виступів. Ця традиція продовжилася у римлян і розвинулася в різноманітному світі професійних виступів.

Навички та принципи професійних виступів високо цінувалися в давньогрецькому суспільстві. У ті часи громадяни мали захищати свої інтереси.

Академія Платона та Ліцей Арістотеля були одними з перших закладів, які навчали принципам публічних та професійних виступів. Праця Арістотеля "Риторика" залишається наріжним каменем ораторського мистецтва, впливаючи на ораторів протягом поколінь.

День пам'яті ассирійських мучеників

Цей день вшановує пам'ять жертв різанини в Сімелі, яка сталась в серпні 1933 року в Іраку. В той день було вбито тисячі ассирійців збройними силами новоствореної іракської держави.

Дата була обрана Всесвітньою асоціацією ассирійців у 1968 році.

Церковне свято

7 серпня відзначається свято Преподобного Пимена Печерського. Відомий християнський подвижник жив у XI сторіччі. Він з самого дитинства страждав на важку хворобу - був паралізований. Пимен бувши глибоко віруючою людиною не просив у Бога зцілення, а навпаки звертався з молитвами про продовження своїх страждань, адже сподівався завдяки їм здобути спасіння.

Після того, як Пимен прийняв постинг у монахи він понад 20 років провів у лежачому стані. Люди, які за ним доглядали, часто залишали його без їжі та води. Проте він не висловлював жодного незадоволення. Одного разу він помолився за лежачого чоловіка й той одужав. Пимен взяв з нього слово, що він присятить життя догляду за важкохворими. Коли через деякий час цей брат вирішив відмовитися від свого слова та обіцянки, хвороба повернулася. Пимен знову його зцілив пообіцявши велику нагороду тим, хто доглядає хворих.

Сам Пимен за три дні до своєї смерті став повністю здоровим. Він встиг попрощатися з братами й прийняти причастя та поклонитися гробу Антонія.

