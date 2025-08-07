$41.680.11
6 августа, 22:17 • 11235 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 28528 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 39047 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 82611 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 62267 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 59107 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 46312 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 94324 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70799 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 47850 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
День абсурдной упаковки и профессионального спикера: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 740 просмотра

7 августа отмечают День особо бессмысленной упаковки и День профессионального спикера. Также в этот день чтят память жертв резни в Симеле 1933 года и преподобного Пимена Печерского.

День абсурдной упаковки и профессионального спикера: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 7 августа, отмечается День особо бессмысленной упаковки и профессионального спикера, передает УНН.

День особо бессмысленной упаковки

День особо абсурдной упаковки, ежегодно отмечаемый 7 августа, – это необычный праздник, который проливает свет на часто абсурдный мир упаковки продуктов.

Хотя точное происхождение этого дня остается окутанным тайной, его цель ясна: повысить осведомленность о чрезмерных, сложных или просто бессмысленных практиках упаковки. Этот день служит платформой для потребителей, чтобы выразить свое недовольство, а для производителей, чтобы задуматься над своим выбором упаковки.

День профессионального спикера

День профессиональных ораторов – это признание их важной роли в образовании, мотивации и лидерстве во всем мире.

Этот день чествует тех, кто выступает перед аудиторией, чтобы обучать, мотивировать, развлекать и вдохновлять на действия по различным важным вопросам.

Искусство публичных выступлений, или ораторское искусство, глубоко влияет на слушателей. Не имеет значения, является ли целью оратора обучать, убеждать или развлекать.

Эту практику можно проследить еще со времен Древней Греции и Рима, где она была неотъемлемой частью риторики. Греки заложили основы публичных выступлений. Эта традиция продолжилась у римлян и развилась в разнообразном мире профессиональных выступлений.

Навыки и принципы профессиональных выступлений высоко ценились в древнегреческом обществе. В те времена граждане должны были защищать свои интересы.

Академия Платона и Лицей Аристотеля были одними из первых учреждений, которые обучали принципам публичных и профессиональных выступлений. Труд Аристотеля "Риторика" остается краеугольным камнем ораторского искусства, влияя на ораторов на протяжении поколений.

Глобальный уровень переработки пластика остается неизменным, несмотря на рост его производства - исследование11.04.25, 12:17 • 9635 просмотров

День памяти ассирийских мучеников

Этот день чтит память жертв резни в Симеле, которая произошла в августе 1933 года в Ираке. В тот день были убиты тысячи ассирийцев вооруженными силами новообразованного иракского государства.

Дата была выбрана Всемирной ассоциацией ассирийцев в 1968 году.

Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26.07.25, 14:00 • 114615 просмотров

Церковный праздник

7 августа отмечается праздник Преподобного Пимена Печерского. Известный христианский подвижник жил в XI столетии. Он с самого детства страдал тяжелой болезнью - был парализован. Пимен, будучи глубоко верующим человеком, не просил у Бога исцеления, а наоборот обращался с молитвами о продолжении своих страданий, ведь надеялся благодаря им обрести спасение.

После того, как Пимен принял постриг в монахи, он более 20 лет провел в лежачем состоянии. Люди, которые за ним ухаживали, часто оставляли его без еды и воды. Однако он не выражал никакого недовольства. Однажды он помолился за лежачего человека, и тот выздоровел. Пимен взял с него слово, что он посвятит жизнь уходу за тяжелобольными. Когда через некоторое время этот брат решил отказаться от своего слова и обещания, болезнь вернулась. Пимен снова его исцелил, пообещав большую награду тем, кто ухаживает за больными.

Сам Пимен за три дня до своей смерти стал полностью здоровым. Он успел попрощаться с братьями и принять причастие и поклониться гробу Антония.

Первое богослужение ПЦУ состоялось в пещерах Киево-Печерской лавры23.07.25, 16:43 • 6145 просмотров

Анна Мурашко

Общество
