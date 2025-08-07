Погода в Украине: что принесет атмосферный фронт
Киев • УНН
7 августа в Украине ожидается теплая и солнечная погода. На востоке и юго-востоке местами кратковременный дождь с грозой.
В четверг, 7 августа, в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, через территорию Украины продолжает перемещаться холодный атмосферный фронт, поэтому на востоке и юго-востоке страны местами прольется кратковременный дождь с грозой.
На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях 20-25°; на юге и юго-востоке страны 28-33°; на остальной территории 22-27°
В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха - 23-25°.
