Ленивый день в сухую солнечную погоду: по прогнозу, в ближайшие сутки будет тепло и без особых изменений
Киев • УНН
7 августа в Украине ожидается сухая солнечная погода без существенных изменений температуры. На юге до +33°C, в большинстве регионов +24...+29°C.
Метеорологический прогноз предупреждает - в Украине сухая солнечная погода. Об этом свидетельствует карта, на которой довольно очевиден антициклон.
Передает УНН со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко.
Детали
В пятницу, 7 августа, синоптикам можно - ноги на стол)) и смотреть мечтательно в окно. Если нет тревоги. Потому что антициклон (на карте) обусловит везде в Украине сухую солнечную погоду и спокойный ленивый день для метеорологов.
По текущему прогнозу, температура воздуха будет без особых изменений.
- на юге и юго-востоке +29+33 градуса;
- но в большинстве областей Украины около +24 и +29.
В Киеве без осадков. По данным Диденко, соответствующая погода в столице может сохраниться на следующие сутки.
Температура воздуха около +25 градусов. Между прочим - ночи уже много где прохладные, пора держать неподалеку пижамки в цветочки уже с рукавом и прикрывать колени. Но это только ночью, днем будет комфортно тепло. Август)
Напомним
Июль 2024 года стал третьим самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в мире. Температура была на 0,27°C холоднее рекордного июля 2023 года и на 0,23°C холоднее июля 2024 года.
В четверг, 7 августа, в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода.