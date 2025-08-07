$41.610.07
Эксклюзив
09:40 • 13118 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 19530 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 20973 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 18670 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 28047 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 47519 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 51742 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105879 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68735 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61698 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Ленивый день в сухую солнечную погоду: по прогнозу, в ближайшие сутки будет тепло и без особых изменений

Киев • УНН

 • 528 просмотра

7 августа в Украине ожидается сухая солнечная погода без существенных изменений температуры. На юге до +33°C, в большинстве регионов +24...+29°C.

Ленивый день в сухую солнечную погоду: по прогнозу, в ближайшие сутки будет тепло и без особых изменений

Метеорологический прогноз предупреждает - в Украине сухая солнечная погода. Об этом свидетельствует карта, на которой довольно очевиден антициклон.

Передает УНН со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко.

Детали

В пятницу, 7 августа, синоптикам можно - ноги на стол)) и смотреть мечтательно в окно. Если нет тревоги. Потому что антициклон (на карте) обусловит везде в Украине сухую солнечную погоду и спокойный ленивый день для метеорологов.

- передает Диденко.

По текущему прогнозу, температура воздуха будет без особых изменений.

  • на юге и юго-востоке +29+33 градуса;
    • но в большинстве областей Украины около +24 и +29.

      В Киеве без осадков. По данным Диденко, соответствующая погода в столице может сохраниться на следующие сутки.

      Температура воздуха около +25 градусов. Между прочим - ночи уже много где прохладные, пора держать неподалеку пижамки в цветочки уже с рукавом и прикрывать колени. Но это только ночью, днем будет комфортно тепло. Август)

      - предупреждает синоптик.

      Напомним

      Июль 2024 года стал третьим самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в мире. Температура была на 0,27°C холоднее рекордного июля 2023 года и на 0,23°C холоднее июля 2024 года.

      В четверг, 7 августа, в Украине ожидается преимущественно теплая и солнечная погода.

      Игорь Тележников

      Погода и окружающая среда
      Украина
      Киев