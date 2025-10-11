$41.510.10
Лауреатка Нобелівської премії миру присвятила нагороду Дональду Трампу

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Марія Коріна Мачадо, лауреатка Нобелівської премії миру 2025 року, присвятила свою нагороду президенту США Дональду Трампу та народу Венесуели. Вона наголосила на важливості підтримки Трампа у досягненні свободи та демократії для Венесуели.

Лауреатка Нобелівської премії миру присвятила нагороду Дональду Трампу

Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила свою нагороду президенту США Дональду Трампу. Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Мачадо, нині Венесуела перебуває "на порозі перемоги".

І сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні Свободи та демократії

- зазначила лауреатка Нобелівської премії миру.

Вона додала, що присвячує премію "стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи".

Контекст

Норвезький Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її роботу з просування демократичних прав народу Венесуели.

Дональд Трамп перед цим розпочав безпрецедентну кампанію, щоб отримати Нобелівську премію миру, тиснучи як на уряд Норвегії, так і на сам Нобелівський комітет.

путін прокоментував відмову Трампу у Нобелівській премії миру10.10.25, 19:15 • 4292 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки