Лауреат Нобелевской премии мира посвятила награду Дональду Трампу
Киев • УНН
Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, посвятила свою награду президенту США Дональду Трампу и народу Венесуэлы. Она подчеркнула важность поддержки Трампа в достижении свободы и демократии для Венесуэлы.
Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила свою награду президенту США Дональду Трампу. Об этом она написала в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
По словам Мачадо, сейчас Венесуэла находится "на пороге победы".
И сегодня, как никогда раньше, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении Свободы и демократии
Она добавила, что посвящает премию "страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела".
Контекст
Норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы.
Дональд Трамп перед этим начал беспрецедентную кампанию, чтобы получить Нобелевскую премию мира, оказывая давление как на правительство Норвегии, так и на сам Нобелевский комитет.
