Лауреат Нобелевской премии мира посвятила награду Дональду Трампу

Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года, посвятила свою награду президенту США Дональду Трампу и народу Венесуэлы. Она подчеркнула важность поддержки Трампа в достижении свободы и демократии для Венесуэлы.