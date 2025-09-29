$41.480.01
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Китайські вчені встановили новий світовий рекорд, створивши магніт у 700 000 разів сильніший за земний

Китайські науковці успішно створили стаціонарне магнітне поле напругою 351 000 гаусів, встановивши новий світовий рекорд. Цей прорив відкриває нові можливості для комерціалізації наукових приладів та розвитку технологій у термоядерній енергетиці та інших сферах.

Китайські вчені встановили новий світовий рекорд, створивши магніт у 700 000 разів сильніший за земний

Китайські науковці оголосили про успішне створення стаціонарного магнітного поля напругою 351 000 гаусів за допомогою повністю надпровідного магніту, що стало новим світовим рекордом. Про це повідомляє Сhina Daily, пише УНН.

Деталі

За словами дослідників, цей прорив відкриває нові можливості для комерціалізації передових наукових приладів, зокрема спектрометрів ядерного магнітного резонансу, а також сприяє розвитку технологій у термоядерній енергетиці, космічних електромагнітних двигунах, магнітній левітації та ефективній передачі енергії.

Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї під санкціями - Reuters25.09.25, 10:57 • 3406 переглядiв

Магніт створено Інститутом фізики плазми (ASIPP) Китайської академії наук у Хефеї спільно з Хефейським міжнародним центром прикладної надпровідності, Інститутом енергетики Хефейського національного наукового центру та Університетом Цінхуа. Він використовує технологію високотемпературної надпровідної вставки-котушки, коаксіально вкладеної з низькотемпературними надпровідними магнітами, що дозволяє передавати великі струми без втрат.

Команда вчених подолала ключові технічні проблеми, зокрема концентрацію механічних напружень, ефекти екрануючих струмів та багатопольових взаємодій в умовах низьких температур і високого поля. Під час експерименту магніт був заряджений до 35,1 тесла, стабільно працював 30 хвилин і безпечно розмагнічений, що підтвердило надійність конструкції. Досягнута напруженість перевищила попередній рекорд у 323 500 гаусів більш ніж удвічі.

Google DeepMind презентувала роботів нового покоління, здатних сортувати білизну та адаптуватися до складних завдань26.09.25, 15:21 • 2018 переглядiв

Такі магніти є ключовими для магнітного утримання плазми в термоядерному синтезі, створюючи "магнітну клітку", яка безпечно утримує високотемпературну плазму. ASIPP вже давно займається дослідженнями в цій галузі та забезпечує постачання критичних компонентів для Міжнародного термоядерного експериментального реактора (ІТЕР).

Більший ніж у Сан-Франциско: у Китаї відкрили найвищий у світі міст через ущелину "тріщина Землі"28.09.25, 17:14 • 8668 переглядiв

