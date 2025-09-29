Китайські вчені встановили новий світовий рекорд, створивши магніт у 700 000 разів сильніший за земний
Китайські науковці успішно створили стаціонарне магнітне поле напругою 351 000 гаусів, встановивши новий світовий рекорд. Цей прорив відкриває нові можливості для комерціалізації наукових приладів та розвитку технологій у термоядерній енергетиці та інших сферах.
Китайські науковці оголосили про успішне створення стаціонарного магнітного поля напругою 351 000 гаусів за допомогою повністю надпровідного магніту, що стало новим світовим рекордом. Про це повідомляє Сhina Daily, пише УНН.
Деталі
За словами дослідників, цей прорив відкриває нові можливості для комерціалізації передових наукових приладів, зокрема спектрометрів ядерного магнітного резонансу, а також сприяє розвитку технологій у термоядерній енергетиці, космічних електромагнітних двигунах, магнітній левітації та ефективній передачі енергії.
Магніт створено Інститутом фізики плазми (ASIPP) Китайської академії наук у Хефеї спільно з Хефейським міжнародним центром прикладної надпровідності, Інститутом енергетики Хефейського національного наукового центру та Університетом Цінхуа. Він використовує технологію високотемпературної надпровідної вставки-котушки, коаксіально вкладеної з низькотемпературними надпровідними магнітами, що дозволяє передавати великі струми без втрат.
Команда вчених подолала ключові технічні проблеми, зокрема концентрацію механічних напружень, ефекти екрануючих струмів та багатопольових взаємодій в умовах низьких температур і високого поля. Під час експерименту магніт був заряджений до 35,1 тесла, стабільно працював 30 хвилин і безпечно розмагнічений, що підтвердило надійність конструкції. Досягнута напруженість перевищила попередній рекорд у 323 500 гаусів більш ніж удвічі.
Такі магніти є ключовими для магнітного утримання плазми в термоядерному синтезі, створюючи "магнітну клітку", яка безпечно утримує високотемпературну плазму. ASIPP вже давно займається дослідженнями в цій галузі та забезпечує постачання критичних компонентів для Міжнародного термоядерного експериментального реактора (ІТЕР).
