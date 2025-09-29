Китайские ученые установили новый мировой рекорд, создав магнит в 700 000 раз сильнее земного

$41.480.01
07:20 • 9200 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18904 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43347 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66083 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47100 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43135 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65581 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72444 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96365 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159571 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС
29 сентября, 00:32 • 16225 просмотра
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области
29 сентября, 00:54 • 20521 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
29 сентября, 01:17 • 19860 просмотра
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО
29 сентября, 02:43 • 12196 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
07:05 • 10200 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00 • 66490 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159571 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18 • 79661 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01 • 89135 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 89109 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Джей Ди Вэнс
Кит Келлог
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Молдова
Государственная граница Украины
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
07:05 • 10303 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
29 сентября, 01:17 • 19958 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37 • 33293 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33 • 96365 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12 • 53026 просмотра
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Панцирь"

Китайские ученые установили новый мировой рекорд, создав магнит в 700 000 раз сильнее земного

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

Китайские ученые успешно создали стационарное магнитное поле напряженностью 351 000 гаусс, установив новый мировой рекорд. Этот прорыв открывает новые возможности для коммерциализации научных приборов и развития технологий в термоядерной энергетике и других сферах.

Китайские ученые установили новый мировой рекорд, создав магнит в 700 000 раз сильнее земного

Китайские ученые объявили об успешном создании стационарного магнитного поля напряженностью 351 000 гаусс с помощью полностью сверхпроводящего магнита, что стало новым мировым рекордом. Об этом сообщает China Daily, пишет УНН.

Подробности

По словам исследователей, этот прорыв открывает новые возможности для коммерциализации передовых научных приборов, в частности спектрометров ядерного магнитного резонанса, а также способствует развитию технологий в термоядерной энергетике, космических электромагнитных двигателях, магнитной левитации и эффективной передаче энергии.

Китайские эксперты по дронам работали с российским производителем оружия под санкциями - Reuters25.09.25, 10:57 • 3404 просмотра

Магнит создан Институтом физики плазмы (ASIPP) Китайской академии наук в Хэфэе совместно с Хэфэйским международным центром прикладной сверхпроводимости, Институтом энергетики Хэфэйского национального научного центра и Университетом Цинхуа. Он использует технологию высокотемпературной сверхпроводящей вставки-катушки, коаксиально вложенной с низкотемпературными сверхпроводящими магнитами, что позволяет передавать большие токи без потерь.

Команда ученых преодолела ключевые технические проблемы, в частности концентрацию механических напряжений, эффекты экранирующих токов и многопольных взаимодействий в условиях низких температур и высокого поля. Во время эксперимента магнит был заряжен до 35,1 тесла, стабильно работал 30 минут и безопасно размагничен, что подтвердило надежность конструкции. Достигнутая напряженность превысила предыдущий рекорд в 323 500 гаусс более чем в два раза.

Google DeepMind представила роботов нового поколения, способных сортировать белье и адаптироваться к сложным задачам26.09.25, 15:21 • 2018 просмотров

Такие магниты являются ключевыми для магнитного удержания плазмы в термоядерном синтезе, создавая "магнитную клетку", которая безопасно удерживает высокотемпературную плазму. ASIPP уже давно занимается исследованиями в этой области и обеспечивает поставки критических компонентов для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

Больше, чем в Сан-Франциско: в Китае открыли самый высокий в мире мост через ущелье "трещина Земли"28.09.25, 17:14 • 8652 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
Китай