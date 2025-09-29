Китайские ученые установили новый мировой рекорд, создав магнит в 700 000 раз сильнее земного
Китайские ученые успешно создали стационарное магнитное поле напряженностью 351 000 гаусс, установив новый мировой рекорд. Этот прорыв открывает новые возможности для коммерциализации научных приборов и развития технологий в термоядерной энергетике и других сферах.
Китайские ученые объявили об успешном создании стационарного магнитного поля напряженностью 351 000 гаусс с помощью полностью сверхпроводящего магнита, что стало новым мировым рекордом. Об этом сообщает China Daily, пишет УНН.
По словам исследователей, этот прорыв открывает новые возможности для коммерциализации передовых научных приборов, в частности спектрометров ядерного магнитного резонанса, а также способствует развитию технологий в термоядерной энергетике, космических электромагнитных двигателях, магнитной левитации и эффективной передаче энергии.
Магнит создан Институтом физики плазмы (ASIPP) Китайской академии наук в Хэфэе совместно с Хэфэйским международным центром прикладной сверхпроводимости, Институтом энергетики Хэфэйского национального научного центра и Университетом Цинхуа. Он использует технологию высокотемпературной сверхпроводящей вставки-катушки, коаксиально вложенной с низкотемпературными сверхпроводящими магнитами, что позволяет передавать большие токи без потерь.
Команда ученых преодолела ключевые технические проблемы, в частности концентрацию механических напряжений, эффекты экранирующих токов и многопольных взаимодействий в условиях низких температур и высокого поля. Во время эксперимента магнит был заряжен до 35,1 тесла, стабильно работал 30 минут и безопасно размагничен, что подтвердило надежность конструкции. Достигнутая напряженность превысила предыдущий рекорд в 323 500 гаусс более чем в два раза.
Такие магниты являются ключевыми для магнитного удержания плазмы в термоядерном синтезе, создавая "магнитную клетку", которая безопасно удерживает высокотемпературную плазму. ASIPP уже давно занимается исследованиями в этой области и обеспечивает поставки критических компонентов для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).
