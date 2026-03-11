Китай задекларував оборонний бюджет на 2026 рік у розмірі $277 млрд

Пекін офіційно оголосив план витрат на національну оборону на 2026 рік у сумі 1,91 трлн юанів, що становить приблизно 277 млрд доларів. Під час засідання 14-х Всекитайських зборів народних представників було зазначено, що це лише 1,3% від ВВП країни, що формально залишає КНР на другому місці у світі після США. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Пентагон висловлює серйозний скептицизм щодо прозорості китайських звітів, стверджуючи, що реальні витрати Пекіна на армію можуть бути вищими на 40-90%.

Ми спостерігаємо стабільне нарощування витрат на оборону з 2023 року. Реальні військові видатки Китаю значно перевищують офіційно задекларовані 1,3% від ВВП, оскільки значна частина коштів розпорошена між іншими статтями бюджету, що стосуються технологічного розвитку та інфраструктури – зазначається у звіті Пентагону щодо китайської загрози.

За оцінками американського оборонного відомства, фактичні витрати можуть сягати 526 млрд доларів, що становить до 2,48% від ВВП.

Основна частина прихованих коштів, імовірно, спрямовується на модернізацію ядерного арсеналу, розвиток аерокосмічних технологій та підтримку приватно-державних військових ініціатив, які не відображаються у загальному оборонному бюджеті.

Зміна стратегії розвитку збройних сил

Згідно з прогнозами CSIS, Китай продовжує якісно трансформувати своє військо, відмовляючись від тактики "кількісної переваги". Програма модернізації передбачає скорочення сухопутних військ на 40% на користь посилення Військово-морських сил, ракетного озброєння та авіації.

Очікується, що до 2030 року ядерний арсенал КНР зросте вдвічі, перевищивши позначку в 1000 боєголовок, що супроводжується активним розгортанням нових міжконтинентальних балістичних ракет DF-41.

