Китай задекларировал оборонный бюджет на 2026 год в размере $277 млрд

Пекин официально объявил план расходов на национальную оборону на 2026 год в сумме 1,91 трлн юаней, что составляет примерно 277 млрд долларов. Во время заседания 14-го Всекитайского собрания народных представителей было отмечено, что это всего 1,3% от ВВП страны, что формально оставляет КНР на втором месте в мире после США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Пентагон выражает серьезный скептицизм относительно прозрачности китайских отчетов, утверждая, что реальные расходы Пекина на армию могут быть выше на 40-90%.

Мы наблюдаем стабильное наращивание расходов на оборону с 2023 года. Реальные военные расходы Китая значительно превышают официально задекларированные 1,3% от ВВП, поскольку значительная часть средств рассредоточена между другими статьями бюджета, касающимися технологического развития и инфраструктуры – отмечается в отчете Пентагона относительно китайской угрозы.

По оценкам американского оборонного ведомства, фактические расходы могут достигать 526 млрд долларов, что составляет до 2,48% от ВВП.

Основная часть скрытых средств, вероятно, направляется на модернизацию ядерного арсенала, развитие аэрокосмических технологий и поддержку частно-государственных военных инициатив, которые не отражаются в общем оборонном бюджете.

Изменение стратегии развития вооруженных сил

Согласно прогнозам CSIS, Китай продолжает качественно трансформировать свои вооруженные силы, отказываясь от тактики "количественного превосходства". Программа модернизации предусматривает сокращение сухопутных войск на 40% в пользу усиления Военно-морских сил, ракетного вооружения и авиации.

Ожидается, что к 2030 году ядерный арсенал КНР вырастет вдвое, превысив отметку в 1000 боеголовок, что сопровождается активным развертыванием новых межконтинентальных баллистических ракет DF-41.

