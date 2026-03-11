Китай задекларировал оборонный бюджет на 2026 год в размере $277 млрд

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 13641 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 43456 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 37577 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 27113 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 33789 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 30775 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 47686 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 56475 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53709 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85665 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
2.2м/с
59%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников - росСМИVideo10 марта, 16:35 • 5920 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 10904 просмотра
Пилоты Lufthansa объявили двухдневную забастовку10 марта, 18:55 • 6222 просмотра
Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ10 марта, 19:37 • 4306 просмотра
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном21:59 • 4994 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 21574 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 43456 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 37577 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 47686 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 56475 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Папа Лев XIV
Гитанас Науседа
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 10904 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 13175 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 24227 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 30679 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 31510 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Фильм

Китай задекларировал оборонный бюджет на 2026 год в размере $277 млрд

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Пекин заложил на армию 1,3% ВВП, но Пентагон оценивает реальные расходы в 526 миллиардов. КНР планирует удвоить ядерный арсенал и сократить сухопутные войска.

Китай задекларировал оборонный бюджет на 2026 год в размере $277 млрд

Пекин официально объявил план расходов на национальную оборону на 2026 год в сумме 1,91 трлн юаней, что составляет примерно 277 млрд долларов. Во время заседания 14-го Всекитайского собрания народных представителей было отмечено, что это всего 1,3% от ВВП страны, что формально оставляет КНР на втором месте в мире после США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Пентагон выражает серьезный скептицизм относительно прозрачности китайских отчетов, утверждая, что реальные расходы Пекина на армию могут быть выше на 40-90%.

Мы наблюдаем стабильное наращивание расходов на оборону с 2023 года. Реальные военные расходы Китая значительно превышают официально задекларированные 1,3% от ВВП, поскольку значительная часть средств рассредоточена между другими статьями бюджета, касающимися технологического развития и инфраструктуры

– отмечается в отчете Пентагона относительно китайской угрозы.

По оценкам американского оборонного ведомства, фактические расходы могут достигать 526 млрд долларов, что составляет до 2,48% от ВВП.

МИД Китая называет 2026 год "важным" для китайско-американских отношений и прогнозирует успешный саммит08.03.26, 21:59 • 7481 просмотр

Основная часть скрытых средств, вероятно, направляется на модернизацию ядерного арсенала, развитие аэрокосмических технологий и поддержку частно-государственных военных инициатив, которые не отражаются в общем оборонном бюджете.

Изменение стратегии развития вооруженных сил

Согласно прогнозам CSIS, Китай продолжает качественно трансформировать свои вооруженные силы, отказываясь от тактики "количественного превосходства". Программа модернизации предусматривает сокращение сухопутных войск на 40% в пользу усиления Военно-морских сил, ракетного вооружения и авиации.

Ожидается, что к 2030 году ядерный арсенал КНР вырастет вдвое, превысив отметку в 1000 боеголовок, что сопровождается активным развертыванием новых межконтинентальных баллистических ракет DF-41.

Китай утвердил стратегию технологического прорыва с акцентом на ИИ и робототехнику – СВРУ07.03.26, 04:20 • 4078 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ядерное оружие
Техника
Государственный бюджет
Пентагон
Китай
Соединённые Штаты