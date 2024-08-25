Китай виступає проти санкцій США щодо компаній, які допомагають рф у війні в Україн
Київ • УНН
США ввели санкції проти сотень компаній, звинувачених у підтримці війни рф в Україні. Китай різко засудив ці дії та пообіцяв захищати свої компанії, закликавши США припинити "неправильну практику".
Китай виступає проти з останніх санкцій, введених США проти китайських компаній через їхній ймовірний зв'язок із війною росії в Україні. Пекін заявив, що вживе необхідних заходів для захисту прав та інтересів китайського бізнесу. Про це повідомляє Financial Post, пише УНН.
Деталі
У п'ятницю США оголосили про введення масштабних санкцій проти сотень компаній у росії, Європі, Азії та на Близькому Сході. Ці компанії звинувачують у підтримці військових дій росії та допомозі в обході санкцій. Американський Держдепартамент висловив стурбованість через "масштаби експорту товарів подвійного призначення" з Китаю до росії.
Зазначається, що міністерство комерції Китаю різко засудило занесення кількох китайських компаній до списку експортного контролю США. Відомство назвало дії Вашингтона "типовими односторонніми санкціями", які можуть порушити глобальні торговельні порядки і вплинути на стабільність промислових і логістичних ланцюжків.Китай закликав США негайно припинити "неправильну практику" і наголосив на готовності вжити заходів для захисту законних прав своїх компаній.
Санкції США стали черговим кроком у серії обмежень, накладених на російські компанії та їхніх партнерів після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Попри санкції, росія продовжує підтримувати економіку завдяки продажу нафти і газу.
Китай, який намагається зберігати нейтральну позицію в конфлікті в Україні, посилив закупівлі російської нафти після введення західних санкцій проти москви, що ще більше зміцнило його вплив на росію.
Нагадаємо
Китайські постачальники почали відмовлятися від прямих поставок до росії через санкції. Вони вимагають вивозити товари через треті країни, що ускладнює торгівлю та підвищує ціни.