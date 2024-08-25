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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Китай выступает против санкций США в отношении компаний, которые помогают рф в войне в Украине

Китай выступает против санкций США в отношении компаний, которые помогают рф в войне в Украине

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 09:22  •  19235 просмотра

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США ввели санкции против сотен компаний, обвиненных в поддержке войны рф в Украине. Китай резко осудил эти действия и пообещал защищать свои компании, призвав США прекратить "неправильную практику".

Китай выступает против последних санкций, введенных США против китайских компаний из-за их вероятной связи с войной россии в Украине. Пекин заявил, что примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайского бизнеса. Об этом сообщает Financial Post, пишет УНН.

Детали

В пятницу США объявили о введении масштабных санкций против сотен компаний в россии, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Эти компании обвиняют в поддержке военных действий россии и помощи в обходе санкций. Американский Госдепартамент выразил обеспокоенность из-за "масштабов экспорта товаров двойного назначения" из Китая в россию.

Отмечается, что министерство коммерции Китая резко осудило занесение нескольких китайских компаний в список экспортного контроля США. Ведомство назвало действия Вашингтона "типичными односторонними санкциями", которые могут нарушить глобальные торговые порядки и повлиять на стабильность промышленных и логистических цепочек. Китай призвал США немедленно прекратить "неправильную практику" и подчеркнул готовность принять меры для защиты законных прав своих компаний.

Санкции США стали очередным шагом в серии ограничений, наложенных на российские компании и их партнеров после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года. Несмотря на санкции, россия продолжает поддерживать экономику за счет продажи нефти и газа.

Китай, который пытается сохранять нейтральную позицию в конфликте в Украине, усилил закупки российской нефти после введения западных санкций против москвы, что еще больше укрепило его влияние на россию.

Напомним

Китайские поставщики начали отказываться от прямых поставок в россию из-за санкций. Они требуют вывозить товары через третьи страны, что затрудняет торговлю и повышает цены.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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