ukenru
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Китай обмежує доступ "тіньового флоту" до одного зі своїх ключових портів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 486 перегляди

З 1 листопада порт Циндао в Китаї запроваджує нові правила для нафтових танкерів, забороняючи судна віком понад 31 рік та ті, що мають недійсні сертифікати. Ці обмеження введені після санкцій США проти нафтового перевізника Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil за транспортування іранської нафти.

Китай обмежує доступ "тіньового флоту" до одного зі своїх ключових портів - Bloomberg

З 1 листопада в китайському порту Циндао набувають чинності нові правила допуску нафтових танкерів. Під заборону потраплять судна віком понад 31 рік, а також ті, які змінили свої реєстраційні дані в Міжнародній морській організації або мають недійсні сертифікати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Крім того, всі нафтові судна, що заходять у порт Циндао, оцінюватимуть за спеціальною системою балів. Враховуватимуться вік і наявність страхового покриття відповідальності за забруднення довкілля. Танкер з низьким балом може бути позбавлений права на швартування.

Ці обмеження були введені після того, як у серпні США запровадили санкції проти нафтового перевізника Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil, розташованого в порту міста Циндао. Білий Дім тоді заявив, що цей оператор отримав іранську сиру нафту, яку транспортувало судно, що вже перебуває під санкціями офіційного Вашингтона.

За даними аналітичної компанії Kpler, з початку року порт Циндао прийняв близько 300 тисяч барелів сирої нафти на добу з Ірану. При тому офіційні дані щодо імпорту нафти з цієї країни не оприлюднюються з середини 2022 року. Нафта, яка завантажується в іранських портах, зазвичай потрапляє з Перської затоки до перевалочних пунктів біля узбережжя Малайзії на старих танкерах. Там її перевантажують з одного судна на інше посеред моря. Танкери, на які вже накладено санкції США, часто використовуються на ділянці між Перською затокою та Малайзією, перш ніж нафту перевантажать на так званий тіньовий флот для останнього рейсу. Такі сумнівні схеми транспортування, на думку Вашингтона, підвищують ризики аварій та екологічних катастроф.

Американські обмеження викликали побоювання китайських гравців та гостру реакцію офіційного Пекіну. Адже жорсткіші санкції можуть ще більше порушити весь імпорт сирої нафти до Китаю. Адже порт Циндао обробляє близько шостої частини загального обсягу "чорного золота", що надходить до КНР

- додає видання.

Сенатори США хочуть запровадити санкції проти "тіньового флоту" рф 20.09.25, 12:05 • 4422 перегляди

Лілія Подоляк

Новини Світу
Малайзія
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран