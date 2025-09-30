Китай обмежує доступ "тіньового флоту" до одного зі своїх ключових портів - Bloomberg

З 1 листопада в китайському порту Циндао набувають чинності нові правила допуску нафтових танкерів. Під заборону потраплять судна віком понад 31 рік, а також ті, які змінили свої реєстраційні дані в Міжнародній морській організації або мають недійсні сертифікати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Крім того, всі нафтові судна, що заходять у порт Циндао, оцінюватимуть за спеціальною системою балів. Враховуватимуться вік і наявність страхового покриття відповідальності за забруднення довкілля. Танкер з низьким балом може бути позбавлений права на швартування.

Ці обмеження були введені після того, як у серпні США запровадили санкції проти нафтового перевізника Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil, розташованого в порту міста Циндао. Білий Дім тоді заявив, що цей оператор отримав іранську сиру нафту, яку транспортувало судно, що вже перебуває під санкціями офіційного Вашингтона.

За даними аналітичної компанії Kpler, з початку року порт Циндао прийняв близько 300 тисяч барелів сирої нафти на добу з Ірану. При тому офіційні дані щодо імпорту нафти з цієї країни не оприлюднюються з середини 2022 року. Нафта, яка завантажується в іранських портах, зазвичай потрапляє з Перської затоки до перевалочних пунктів біля узбережжя Малайзії на старих танкерах. Там її перевантажують з одного судна на інше посеред моря. Танкери, на які вже накладено санкції США, часто використовуються на ділянці між Перською затокою та Малайзією, перш ніж нафту перевантажать на так званий тіньовий флот для останнього рейсу. Такі сумнівні схеми транспортування, на думку Вашингтона, підвищують ризики аварій та екологічних катастроф.

Американські обмеження викликали побоювання китайських гравців та гостру реакцію офіційного Пекіну. Адже жорсткіші санкції можуть ще більше порушити весь імпорт сирої нафти до Китаю. Адже порт Циндао обробляє близько шостої частини загального обсягу "чорного золота", що надходить до КНР - додає видання.

