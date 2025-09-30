Китай ограничивает доступ "теневого флота" к одному из своих ключевых портов - Bloomberg

С 1 ноября в китайском порту Циндао вступают в силу новые правила допуска нефтяных танкеров. Под запрет попадут суда старше 31 года, а также те, которые изменили свои регистрационные данные в Международной морской организации или имеют недействительные сертификаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Кроме того, все нефтяные суда, заходящие в порт Циндао, будут оцениваться по специальной системе баллов. Будут учитываться возраст и наличие страхового покрытия ответственности за загрязнение окружающей среды. Танкер с низким баллом может быть лишен права на швартовку.

Эти ограничения были введены после того, как в августе США ввели санкции против нефтяного перевозчика Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil, расположенного в порту города Циндао. Белый Дом тогда заявил, что этот оператор получил иранскую сырую нефть, которую транспортировало судно, уже находящееся под санкциями официального Вашингтона.

По данным аналитической компании Kpler, с начала года порт Циндао принял около 300 тысяч баррелей сырой нефти в сутки из Ирана. При этом официальные данные по импорту нефти из этой страны не обнародуются с середины 2022 года. Нефть, которая загружается в иранских портах, обычно попадает из Персидского залива в перевалочные пункты у побережья Малайзии на старых танкерах. Там ее перегружают с одного судна на другое посреди моря. Танкеры, на которые уже наложены санкции США, часто используются на участке между Персидским заливом и Малайзией, прежде чем нефть перегрузят на так называемый теневой флот для последнего рейса. Такие сомнительные схемы транспортировки, по мнению Вашингтона, повышают риски аварий и экологических катастроф.

Американские ограничения вызвали опасения китайских игроков и острую реакцию официального Пекина. Ведь более жесткие санкции могут еще больше нарушить весь импорт сырой нефти в Китай. Ведь порт Циндао обрабатывает около шестой части общего объема "черного золота", поступающего в КНР - добавляет издание.

