Китай ограничивает доступ "теневого флота" к одному из своих ключевых портов - Bloomberg

$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:28 • 5666 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 6044 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 8944 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 11311 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 14918 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 19574 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 53737 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 55741 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 58620 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 61135 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5м/с
68%
758мм
Популярные новости
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 15807 просмотра
Украинские бойцы сдерживают атаки врага вблизи Серебрянки - DeepState29 сентября, 23:40 • 11072 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 17395 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС30 сентября, 01:57 • 14074 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 3648 просмотра
публикации
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 5666 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 53737 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 58620 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 61135 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 45952 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Литва
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 17849 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 20207 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 32742 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 40926 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 37895 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-400
Шахед-136
Нефть марки Brent

Китай ограничивает доступ "теневого флота" к одному из своих ключевых портов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 142 просмотра

С 1 ноября порт Циндао в Китае вводит новые правила для нефтяных танкеров, запрещая суда старше 31 года и те, что имеют недействительные сертификаты. Эти ограничения введены после санкций США против нефтяного перевозчика Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil за транспортировку иранской нефти.

Китай ограничивает доступ "теневого флота" к одному из своих ключевых портов - Bloomberg

С 1 ноября в китайском порту Циндао вступают в силу новые правила допуска нефтяных танкеров. Под запрет попадут суда старше 31 года, а также те, которые изменили свои регистрационные данные в Международной морской организации или имеют недействительные сертификаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Кроме того, все нефтяные суда, заходящие в порт Циндао, будут оцениваться по специальной системе баллов. Будут учитываться возраст и наличие страхового покрытия ответственности за загрязнение окружающей среды. Танкер с низким баллом может быть лишен права на швартовку.

Эти ограничения были введены после того, как в августе США ввели санкции против нефтяного перевозчика Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil, расположенного в порту города Циндао. Белый Дом тогда заявил, что этот оператор получил иранскую сырую нефть, которую транспортировало судно, уже находящееся под санкциями официального Вашингтона.

По данным аналитической компании Kpler, с начала года порт Циндао принял около 300 тысяч баррелей сырой нефти в сутки из Ирана. При этом официальные данные по импорту нефти из этой страны не обнародуются с середины 2022 года. Нефть, которая загружается в иранских портах, обычно попадает из Персидского залива в перевалочные пункты у побережья Малайзии на старых танкерах. Там ее перегружают с одного судна на другое посреди моря. Танкеры, на которые уже наложены санкции США, часто используются на участке между Персидским заливом и Малайзией, прежде чем нефть перегрузят на так называемый теневой флот для последнего рейса. Такие сомнительные схемы транспортировки, по мнению Вашингтона, повышают риски аварий и экологических катастроф.

Американские ограничения вызвали опасения китайских игроков и острую реакцию официального Пекина. Ведь более жесткие санкции могут еще больше нарушить весь импорт сырой нефти в Китай. Ведь порт Циндао обрабатывает около шестой части общего объема "черного золота", поступающего в КНР

- добавляет издание.

Сенаторы США хотят ввести санкции против "теневого флота" рф20.09.25, 12:05 • 4422 просмотра

Лилия Подоляк

Новости Мира
Малайзия
Китай
Соединённые Штаты
Иран