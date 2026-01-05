Кирило Буданов увійшов до складу РНБО: опубліковано указ Президента
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав Указ №20/2026, яким ввів Кирила Буданова до складу РНБО як Керівника Офісу Президента. Одночасно зі складу Ради виведено О. Іващенка.
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №20/2026, яким вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з документом, до складу відомства введено Кирила Буданова. Про це пише УНН.
Деталі
У тексті указу зазначається, що Кирило Буданов входить до складу РНБО як Керівник Офісу Президента України. Це призначення фактично закріплює за ним повноваження, які раніше виконував Андрій Єрмак. Одночасно з цим Президент постановив вивести зі складу Ради О. Іващенка.
Рішення ухвалено відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України. Указ передбачає часткову зміну статті 1 Указу Президента від 19 липня 2025 року № 501/2025. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
