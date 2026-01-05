$42.290.12
Ексклюзив
19:29 • 3570 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 21911 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 45355 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 27628 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 33052 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 39319 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 98423 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69663 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94405 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 98969 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Кирило Буданов увійшов до складу РНБО: опубліковано указ Президента

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент Зеленський підписав Указ №20/2026, яким ввів Кирила Буданова до складу РНБО як Керівника Офісу Президента. Одночасно зі складу Ради виведено О. Іващенка.

Кирило Буданов увійшов до складу РНБО: опубліковано указ Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №20/2026, яким вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з документом, до складу відомства введено Кирила Буданова. Про це пише УНН.

Деталі

У тексті указу зазначається, що Кирило Буданов входить до складу РНБО як Керівник Офісу Президента України. Це призначення фактично закріплює за ним повноваження, які раніше виконував Андрій Єрмак. Одночасно з цим Президент постановив вивести зі складу Ради О. Іващенка.

Рішення ухвалено відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України. Указ передбачає часткову зміну статті 1 Указу Президента від 19 липня 2025 року № 501/2025. Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП02.01.26, 13:39 • 74002 перегляди

Степан Гафтко

Політика
Рада національної безпеки і оборони України
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна