Кирилл Буданов вошел в состав СНБО: опубликован указ Президента
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал Указ №20/2026, которым ввел Кирилла Буданова в состав СНБО как Руководителя Офиса Президента. Одновременно из состава Совета выведен О. Иващенко.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №20/2026, которым внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно документу, в состав ведомства введен Кирилл Буданов. Об этом пишет УНН.
Подробности
В тексте указа отмечается, что Кирилл Буданов входит в состав СНБО как Руководитель Офиса Президента Украины. Это назначение фактически закрепляет за ним полномочия, которые ранее выполнял Андрей Ермак. Одновременно с этим Президент постановил вывести из состава Совета О. Иващенко.
Решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины. Указ предусматривает частичное изменение статьи 1 Указа Президента от 19 июля 2025 года № 501/2025. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП02.01.26, 13:39 • 74007 просмотров