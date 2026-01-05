$42.290.12
Эксклюзив
19:29 • 3612 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 21988 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 45458 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 27697 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 33086 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39341 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98465 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69688 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94422 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98975 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Кирилл Буданов вошел в состав СНБО: опубликован указ Президента

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент Зеленский подписал Указ №20/2026, которым ввел Кирилла Буданова в состав СНБО как Руководителя Офиса Президента. Одновременно из состава Совета выведен О. Иващенко.

Кирилл Буданов вошел в состав СНБО: опубликован указ Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №20/2026, которым внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Согласно документу, в состав ведомства введен Кирилл Буданов. Об этом пишет УНН.

Подробности

В тексте указа отмечается, что Кирилл Буданов входит в состав СНБО как Руководитель Офиса Президента Украины. Это назначение фактически закрепляет за ним полномочия, которые ранее выполнял Андрей Ермак. Одновременно с этим Президент постановил вывести из состава Совета О. Иващенко.

Решение принято в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины. Указ предусматривает частичное изменение статьи 1 Указа Президента от 19 июля 2025 года № 501/2025. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП02.01.26, 13:39 • 74007 просмотров

Степан Гафтко

Политика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина