Київську область накриє туман 17 грудня: оголошено I рівень небезпечності
Київ • УНН
17 грудня на дорогах Київської області очікується туман, оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Патрульна поліція закликає водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху.
У середу, 17 грудня, на дорогах Київської області через туман очікується ускладнення погодних умов: оголошено І рівень небезпечності - жовтий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.
Деталі
За таких умов важливо неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а також бути особливо уважними та обережними.
У поліції озвучили поради водіям:
- Слід рухатися з
увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями;
- Варто зменшити швидкість і уникати різких маневрів;
- Необхідно дотримуватися безпечної дистанції, враховуючи, що в умовах недостатньої видимості вона має бути більшою;
- У разі потреби рекомендується зупинитися у безпечному місці, поза проїзною частиною, ввімкнувши аварійну сигналізацію.
Також правоохоронці озвучили поради пішоходам:
- Дорогу слід переходити тільки у дозволених місцях, переконавшись, що це буде безпечно;
- Варто використовувати світловідбивні елементи, щоб бути помітними для водіїв в умовах недостатньої видимості та темну пору доби.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 17 грудня в Україні очікується туман з видимістю 200-500 метрів у північних, центральних та східних областях, а також у Києві.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала водіїв бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, суворо дотримуватись дистанції та використовувати протитуманні ліхтарі, щоб мінімізувати ризик дорожньо-транспортних пригод.