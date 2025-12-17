$42.250.05
16 грудня, 17:02 • 15744 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 34444 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 29247 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 32242 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 28825 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 27354 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28189 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 25020 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 30027 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24905 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Київську область накриє туман 17 грудня: оголошено I рівень небезпечності

Київ • УНН

 • 22 перегляди

17 грудня на дорогах Київської області очікується туман, оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Патрульна поліція закликає водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху.

Київську область накриє туман 17 грудня: оголошено I рівень небезпечності

У середу, 17 грудня, на дорогах Київської області через туман очікується ускладнення погодних умов: оголошено І рівень небезпечності - жовтий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Деталі

За таких умов важливо неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а також бути особливо уважними та обережними.

У поліції озвучили поради водіям:

  • Слід рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями;
    • Варто зменшити швидкість і уникати різких маневрів;
      • Необхідно дотримуватися безпечної дистанції, враховуючи, що в умовах недостатньої видимості вона має бути більшою;
        • У разі потреби рекомендується зупинитися у безпечному місці, поза проїзною частиною, ввімкнувши аварійну сигналізацію.

          Також правоохоронці озвучили поради пішоходам:

          • Дорогу слід переходити тільки у дозволених місцях, переконавшись, що це буде безпечно;
            • Варто використовувати світловідбивні елементи, щоб бути помітними для водіїв в умовах недостатньої видимості та темну пору доби.

              Нагадаємо

              Раніше УНН повідомляв, що 17 грудня в Україні очікується туман з видимістю 200-500 метрів у північних, центральних та східних областях, а також у Києві.

              Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала водіїв бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, суворо дотримуватись дистанції та використовувати протитуманні ліхтарі, щоб мінімізувати ризик дорожньо-транспортних пригод.

              Євген Устименко

              СуспільствоАвто
              Дорожньо-транспортна пригода
              Київська область
              Державна служба України з надзвичайних ситуацій
              Україна
              Київ