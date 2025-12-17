Киевскую область накроет туман 17 декабря: объявлен I уровень опасности

В среду, 17 декабря, на дорогах Киевской области из-за тумана ожидается осложнение погодных условий: объявлен I уровень опасности - желтый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Детали

В таких условиях важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также быть особенно внимательными и осторожными.

В полиции озвучили советы водителям:

Следует двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

Стоит уменьшить скорость и избегать резких маневров;

Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, учитывая, что в условиях недостаточной видимости она должна быть больше;

В случае необходимости рекомендуется остановиться в безопасном месте, вне проезжей части, включив аварийную сигнализацию.

Также правоохранители озвучили советы пешеходам:

Дорогу следует переходить только в разрешенных местах, убедившись, что это будет безопасно;

Стоит использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в условиях недостаточной видимости и темное время суток.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 17 декабря в Украине ожидается туман с видимостью 200-500 метров в северных, центральных и восточных областях, а также в Киеве.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала водителей быть максимально внимательными, выбирать безопасную скорость, строго соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фонари, чтобы минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий.