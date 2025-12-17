Киевскую область накроет туман 17 декабря: объявлен I уровень опасности

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 15780 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 34564 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 29357 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 32347 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 28908 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27389 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28215 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25023 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30033 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24905 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
100%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 8864 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17 декабря, 00:46 • 8498 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 10510 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 16519 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа04:37 • 9760 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 26269 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 40308 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 42833 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 82735 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 77062 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Виктор Орбан
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Венесуэла
Франция
Реклама
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 1448 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 47696 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 65233 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 64934 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 68426 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
YouTube
Боинг 747

Киевскую область накроет туман 17 декабря: объявлен I уровень опасности

Киев • УНН

 • 74 просмотра

17 декабря на дорогах Киевской области ожидается туман, объявлен I уровень опасности (желтый). Патрульная полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Киевскую область накроет туман 17 декабря: объявлен I уровень опасности

В среду, 17 декабря, на дорогах Киевской области из-за тумана ожидается осложнение погодных условий: объявлен I уровень опасности - желтый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Детали

В таких условиях важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также быть особенно внимательными и осторожными.

В полиции озвучили советы водителям:

  • Следует двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
    • Стоит уменьшить скорость и избегать резких маневров;
      • Необходимо соблюдать безопасную дистанцию, учитывая, что в условиях недостаточной видимости она должна быть больше;
        • В случае необходимости рекомендуется остановиться в безопасном месте, вне проезжей части, включив аварийную сигнализацию.

          Также правоохранители озвучили советы пешеходам:

          • Дорогу следует переходить только в разрешенных местах, убедившись, что это будет безопасно;
            • Стоит использовать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в условиях недостаточной видимости и темное время суток.

              Напомним

              Ранее УНН сообщал, что 17 декабря в Украине ожидается туман с видимостью 200-500 метров в северных, центральных и восточных областях, а также в Киеве.

              Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала водителей быть максимально внимательными, выбирать безопасную скорость, строго соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фонари, чтобы минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий.

              Евгений Устименко

              ОбществоАвто
              Дорожно-транспортное происшествие
              Киевская область
              Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
              Украина
              Киев