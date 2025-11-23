Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Київ • УНН
У Києві та області 24 листопада очікується хмарна погода з проясненнями, вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. До кінця дня 23 листопада в столиці прогнозується туман з видимістю 200-500 м.
У понеділок 24 листопада у Києві та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Температура по області вночі та вдень 0-5°С тепла. У Києві вночі 0-2°С тепла, вдень 2-4°С.
Також синоптики попередили, що до кінця дня 23 листопада в столиці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту - у зв’язку з цим водіям і пішоходам рекомендується бути обережними.
Нагадаємо
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в неділю 23 листопада на більшості території України буде хмарно. За інформацією синоптиків, у західних областях очікується помірний, місцями значний мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг; налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3°С морозу до 2°С тепла.