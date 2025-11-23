Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Киев • УНН
В Киеве и области 24 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков. До конца дня 23 ноября в столице прогнозируется туман с видимостью 200-500 м.
В понедельник, 24 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Температура по области ночью и днем 0-5°С тепла. В Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С.
Также синоптики предупредили, что до конца дня 23 ноября в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта - в связи с этим водителям и пешеходам рекомендуется быть осторожными.
Напомним
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в воскресенье, 23 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. По информации синоптиков, в западных областях ожидается умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3°С мороза до 2°С тепла.