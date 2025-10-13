Киян попередили про погіршення погоди: сильний вітер та заморозки
Київ • УНН
Вночі та вранці 13 жовтня у Києві очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних та східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3°.
Український гідрометцентр попередив про погіршення погодних умов у Києві. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
Деталі
Зазначається, що вночі та вранці 13 жовтня у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних та східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3° (І рівень небезпечності, жовтий)
Тим часом у КМДА закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна.
"Прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт", - порадили в КМДА.
Нагадаємо
В Одесі дев'ятеро людей, включаючи дитину, загинули внаслідок стихійного лиха.
