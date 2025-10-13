Киян попередили про погіршення погоди: сильний вітер та заморозки

$41.510.00
48.210.00
ukenru
17:52 • 12376 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 18921 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 28384 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 22058 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 81003 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 99469 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 52380 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52849 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41487 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30835 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.5м/с
78%
747мм
Популярнi новини
Розвідка США допомагає Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру – FT12 жовтня, 13:11 • 9108 перегляди
Імпорт СПГ до Німеччини досяг рекордного рівняVideo12 жовтня, 15:35 • 4892 перегляди
Посол США у Ізраїлі висміяв британську міністерку через заяву про роль Лондона в угоді щодо ГазиVideo12 жовтня, 16:08 • 6878 перегляди
Вибори в Камеруні: найстаріший президент у світі планує і надалі правити, аж до 100 років – Reuters12 жовтня, 16:42 • 5148 перегляди
У швейцарському Берні пропалестинський протест переріс у заворушення: 18 поліцейських поранені17:39 • 3614 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 28389 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 81006 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 99469 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 45260 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 80895 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 21401 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 51305 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 55458 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 57111 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 123081 перегляди
Актуальне
Fox News
Північний потік
Facebook
Financial Times
ATACMS

Киян попередили про погіршення погоди: сильний вітер та заморозки

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Вночі та вранці 13 жовтня у Києві очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних та східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3°.

Киян попередили про погіршення погоди: сильний вітер та заморозки

Український гідрометцентр попередив про погіршення погодних умов у Києві. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що вночі та вранці 13 жовтня у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних та східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3° (І рівень небезпечності, жовтий)

- йдеться у повідомленні.

Тим часом у КМДА закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна.

"Прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт", - порадили в КМДА.

Нагадаємо

В Одесі дев'ятеро людей, включаючи дитину, загинули внаслідок стихійного лиха.

Одесу знову підтоплює через зливу, рух ускладнено04.10.25, 13:24 • 4199 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Київська міська державна адміністрація
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ