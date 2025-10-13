$41.510.00
Киевлян предупредили об ухудшении погоды: сильный ветер и заморозки

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Ночью и утром 13 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных и восточных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0–3°.

Киевлян предупредили об ухудшении погоды: сильный ветер и заморозки

Украинский гидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в Киеве. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Подробности

Отмечается, что ночью и утром 13 октября в столице ожидаются порывы ветра 15–20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных и восточных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0–3° (І уровень опасности, желтый)

- говорится в сообщении.

Тем временем в КГГА призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна.

"Убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - посоветовали в КГГА.

Напомним

В Одессе девять человек, включая ребенка, погибли в результате стихийного бедствия.

Одессу снова подтапливает из-за ливня, движение затруднено04.10.25, 13:24 • 4199 просмотров

