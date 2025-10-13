Киевлян предупредили об ухудшении погоды: сильный ветер и заморозки
Киев • УНН
Ночью и утром 13 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных и восточных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0–3°.
Украинский гидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в Киеве. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Отмечается, что ночью и утром 13 октября в столице ожидаются порывы ветра 15–20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных и восточных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0–3° (І уровень опасности, желтый)
Тем временем в КГГА призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна.
"Убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - посоветовали в КГГА.
В Одессе девять человек, включая ребенка, погибли в результате стихийного бедствия.
