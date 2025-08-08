Курс валют на 8 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 8 серпня на рівні 41,4564 грн/дол., зміцнивши її на 16 копійок. Курс євро становить 48,27 грн/євро, злотого – 11,32 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,45 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,27 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,32 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
⦁ у банках долар торгується за курсом 41,78-41,30 грн, євро за 48,69-48,07 грн, злотий за 11,45-10,90 грн;
⦁ в обмінниках долар торгується за курсом 41,43-41,50 грн, євро – за 48,30-48,53 грн, злотий за 11,25-11,35 грн;
⦁ на міжбанку курси становлять відповідно 41,43-41,46 грн/дол. та 48,24-48,27 грн/євро.
Доповнення
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-липні цього року становив 22,7 млрд дол., що на 37,58% більше, ніж за аналогічний період торік.