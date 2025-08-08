Курс валют на 8 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4564 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,45 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,27 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,32 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

⦁ в банках доллар торгуется по курсу 41,78-41,30 грн, евро по 48,69-48,07 грн, злотый по 11,45-10,90 грн;

⦁ в обменниках доллар торгуется по курсу 41,43-41,50 грн, евро – по 48,30-48,53 грн, злотый по 11,25-11,35 грн;

⦁ на межбанке курсы составляют соответственно 41,43-41,46 грн/долл. и 48,24-48,27 грн/евро.

Дополнение

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 22,7 млрд долл., что на 37,58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.