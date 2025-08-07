Курс валют на 7 серпня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,6110 грн/дол., зміцнивши її на 7 копійок. Також встановлено курси євро та злотого.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,61 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,28 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,28 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,85-41,35 грн,
євро за 48,50-47,90 грн, злотий за 11,45-10,90 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,45-41,55
грн, євро – за 48,25-48,45 грн, злотий за 11,20-11,35 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,48-41,51
грн/дол. та 48,26-48,28 грн/євро.
Доповнення
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила зміни до правил роздрібного ринку електроенергії. Тепер сам факт відкриття судового провадження більше не зупинятиме процедуру відключення непобутових споживачів за борги.