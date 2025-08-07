Курс валют на 7 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6110 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Офіційний курс долара становить 41,61 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,28 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,28 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,85-41,35 грн, євро за 48,50-47,90 грн, злотий за 11,45-10,90 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,45-41,55 грн, євро – за 48,25-48,45 грн, злотий за 11,20-11,35 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,48-41,51 грн/дол. та 48,26-48,28 грн/євро.

