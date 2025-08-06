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В Україні посилили правила відключення боржників від світла: судовий позов більше не врятує

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

НКРЕКП посилила правила відключення непобутових споживачів від електроенергії за борги. Відтепер відкриття судового провадження не зупиняє процедуру відключення, що має підвищити платіжну дисципліну.

В Україні посилили правила відключення боржників від світла: судовий позов більше не врятує

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила зміни до правил роздрібного ринку електроенергії. Тепер сам факт відкриття судового провадження більше не зупинятиме процедуру відключення непобутових споживачів за борги.

Про це, як пише УНН, повідомляє НКРЕКП.

Деталі

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 5 серпня ухвалила проєкт змін, спрямованих на підвищення платіжної дисципліни серед бізнесу та запобігання зловживанням.

Відтепер відкриття судового провадження у справі боржника не буде підставою для призупинення відключення. Як пояснюють у НКРЕКП, раніше деякі споживачі подавали позови лише для того, щоб затягнути час і уникнути припинення електропостачання.

Згідно із запропонованими змінами, наявність ухвали суду про відкриття провадження у справі не є підставою для зупинення процедури припинення електроживлення на об’єкті непобутового споживача з боку електропостачальника

– повідомили у комісії.

При цьому обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, підприємств тепловодопостачання, водоканалів та оборонних об’єктів. Для них діятимуть чинні гарантії безперебійного постачання світла, закріплені законодавством та постановою Кабміну №833.

У боржників усе ще є можливість уникнути відключення: постачальник має попередити про це щонайменше за 10 робочих днів, а споживач може звернутися до суду із заявою про забезпечення позову. Однак тепер лише ухвала суду про заборону дій постачальника зможе зупинити процес, а не саме відкриття справи.

У НКРЕКП вважають, що нові правила зміцнять фінансову стабільність енергоринку та захистять інтереси тих учасників, які вчасно розраховуються за спожиту електроенергію.

Нагадаємо

У липні в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запевнили, що тарифи на електроенергію для населення при зміні прайс-кепів на ринку електроенергії залишаються незмінними.

Проте Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Лілія Подоляк

ЕкономікаФінанси
Україна