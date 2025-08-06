В Украине ужесточили правила отключения должников от света: судебный иск больше не спасет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила изменения в правила розничного рынка электроэнергии. Теперь сам факт открытия судебного производства больше не будет останавливать процедуру отключения небытовых потребителей за долги.

Об этом, как пишет УНН, сообщает НКРЭКУ.

Детали

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг 5 августа приняла проект изменений, направленных на повышение платежной дисциплины среди бизнеса и предотвращение злоупотреблений.

Отныне открытие судебного производства по делу должника не будет основанием для приостановления отключения. Как объясняют в НКРЭКУ, ранее некоторые потребители подавали иски только для того, чтобы затянуть время и избежать прекращения электроснабжения.

Согласно предложенным изменениям, наличие определения суда об открытии производства по делу не является основанием для остановки процедуры прекращения электропитания на объекте небытового потребителя со стороны электропоставщика – сообщили в комиссии.

При этом ограничения не коснутся объектов критической инфраструктуры – больниц, предприятий тепловодоснабжения, водоканалов и оборонных объектов. Для них будут действовать действующие гарантии бесперебойного снабжения света, закрепленные законодательством и постановлением Кабмина №833.

У должников все еще есть возможность избежать отключения: поставщик должен предупредить об этом минимум за 10 рабочих дней, а потребитель может обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска. Однако теперь только определение суда о запрете действий поставщика сможет остановить процесс, а не само открытие дела.

В НКРЭКУ считают, что новые правила укрепят финансовую стабильность энергорынка и защитят интересы тех участников, которые своевременно рассчитываются за потребленную электроэнергию.

Напомним

В июле в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заверили, что тарифы на электроэнергию для населения при изменении прайс-кепов на рынке электроэнергии остаются неизменными.

Однако Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение о повышении тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.