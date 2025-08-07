Курс валют на 7 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6110 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,28 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,28 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,85-41,35 грн, евро по 48,50-47,90 грн, злотый по 11,45-10,90 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, евро – по 48,25-48,45 грн, злотый по 11,20-11,35 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,48-41,51 грн/долл. и 48,26-48,28 грн/евро.

Дополнение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила изменения в правила розничного рынка электроэнергии. Теперь сам факт открытия судебного производства больше не будет останавливать процедуру отключения небытовых потребителей за долги.