Курс валют на 7 августа: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,6110 грн/долл., укрепив ее на 7 копеек. Также установлены курсы евро и злотого.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6110 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,28 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,28 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,85-41,35 грн,
евро по 48,50-47,90 грн, злотый по 11,45-10,90 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55
грн, евро – по 48,25-48,45 грн, злотый по 11,20-11,35 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,48-41,51
грн/долл. и 48,26-48,28 грн/евро.
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности06.08.2025, 13:11 • 70957 просмотров
Дополнение
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила изменения в правила розничного рынка электроэнергии. Теперь сам факт открытия судебного производства больше не будет останавливать процедуру отключения небытовых потребителей за долги.