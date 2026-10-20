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The Guardian

Курс валют на 20 вересня: долар знову перевалив за 45 гривень

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

На 20 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 45,0013 грн, євро - 50,5311 грн. Американська валюта подорожчала на 14 копійок.

Курс валют на 20 вересня: долар знову перевалив за 45 гривень

Станом на вівторок, 20 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,00 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,53. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,0013 грн (+14 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,5311 грн (+3 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5582 грн. (0 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 44,75-45,29 грн, євро за 50,26-50,94 грн, злотий за 11,24-11,72 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,07-45,10 грн/дол. та 50,60-50,61 грн/євро.

      Нагадаємо

      На 14 жовтня НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму - 45,08 грн за один долар.

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      Вадим Хлюдзинський

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