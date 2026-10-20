Курс валют на 20 сентября: доллар снова превысил отметку в 45 гривен

По состоянию на вторник, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,00 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,53. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,0013 грн (+14 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,5311 грн (+3 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5582 грн. (0 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,75–45,29 грн, евро — по 50,26–50,94 грн, злотый — по 11,24–11,72 грн;

на межбанке курсы составляют 45,07–45,10 грн/долл. и 50,60–50,61 грн/евро.

Напомним

На 14 октября НБУ повысил официальный курс доллара до исторического максимума — 45,08 грн за один доллар.

Новая банкнота в 2000 гривен: сколько таких купюр уже в обращении и почему их так мало